La primera tienda física de Raspberry Pi abre sus puertas para llegar a ese público al que no pueden llegar online

Los que seguimos la actualidad tecnológica conocemos muy bien lo que ha supuesto el fenómeno Raspberry Pi. Estos pequeños miniPCs de bajo coste han supuesto una pequeña revolución en el mundo maker y el segmento educativo, pero hay aún mucha gente que no conoce sus posibilidades.

Para solucionar el problema la Raspberry Pi Foundation ha hecho un movimiento singular: ha abierto la primera tienda física de Raspberry Pi, y lo ha hecho con el objetivo de atraer a toda esa gente que no conoce aún este pequeño e ingenioso dispositivo.

Una tienda en la que tocar y probar antes de comprar

Aunque muchos fans de la tecnología no necesitaban tocar la Raspberry Pi antes de comprarla, la mayor parte del público potencial puede no entender muy bien este singular concepto de informática de bajo coste: es ahí donde una tienda física como esta puede ser un experimento singular para el impulso de este producto.

Como explicaba Eben Upton en The Next Web, esa presencia física les permitirá alcanzar a una audiencia a la que de otro modo no podrían llegar. "Una de las cosas buenas y malas de estar online es que tiende a clasificar a las personas en grupos de afinidad, y permite que las personas dentro de los grupos de afinidad hablen entre sí, a menudo con la exclusión de las personas que no están en el grupo de afinidad."

Precisamente ese foco que hasta ahora estaba en la venta online limitaba las posibilidades de expansión de la Raspberry Pi, y de hecho Upton describe esta tienda más como un "showroom" que como un punto de venta como tal. Es "un lugar para que la gente explore nuestro producto", y precisamente eso es lo que pueden hacer los que se pasan por allí, ya que hay diversos ordenadores preparados para que la gente experimente con este dispositivo.

La elección de Cambridge -con apenas 125.000 habitantes- es curiosa, pero para los responsables de este organismo esta ciudad era una opción adecuada por su población y demografía, ya que hay gente que es "probablemente receptiva" a este tipo de tienda. No en vano allí se encuentran las oficinas de ARM Holdings y una de las sedes de Microsoft Research. Ahora queda por ver si efectivamente la tienda se convierte en punto de inflexión para un dispositivo que sigue asombrando por su versatilidad y prestaciones.

Más información | Raspberry Pi