El primer portátil de Intel del programa NUC es un 15,6 pulgadas con hasta 16 GB de RAM para venderse a través de pequeños fabricantes

Los NUC ('Next Unit of Computing') son dispositivos fabricados directamente por Intel, pero no se venden directamente. Hasta la fecha los habíamos visto en forma de PCs compactos, pero ahora la compañía ha presentado el primer portátil Intel NUC. Su nombre en clave es 'Bishop County' y se trata de un compacto portátil con pantalla de 15,6 pulgadas, hasta 16 GB y con versiones Intel Core i5 e i7 de 11ª generación.

El Intel NUC M15 se venderá bajo otras marcas, normalmente aquellas que no disponen de los recursos para diseñar sus propios modelos. Estos fabricantes podrán configurar el Intel NUC M15 a su gusto, cambiando las opciones de almacenamiento y añadiendo su propia marca.

Intel ofrece a pequeños fabricantes un modelo para competir contra marcas como ASUS, Dell o HP

No es la primera vez que Intel trabaja de de este modo, según explica The Verge. En el pasado ofreció su portátil gaming MAG-15 a fabricantes como Tongfeng. Según explica la propia Intel, el NUC M15 está destinado para que pequeñas marcas puedan ofrecer "portátiles de nivel premium".

El Intel NUC M15 viene con un panel de 15,6 pulgadas con resolución 1080p y tecnología IPS. Promete una autonomía de 16 horas con su batería de 73 Whr y se ofrece en dos modelos, uno con el i5-1135G7 y otro con el i7-1165G7 de cuatro núcleos. Para la GPU se apuesta por los gráficos integrados Iris Xe, mientras que la configuración de memoria RAM podrá ir desde los 8 a los 16GB.

A nivel de conectividad, el Intel NUC M15 viene con dos puertos USB Tipo C Thunderbolt 4, un puerto USB A y un puerto USB C extra junto al minijack y un puerto HDMI. Para el almacenamiento cuenta con un slot SSD y es compatible con WiFi 6 ax. Su peso es de 1,7 kilogramos, con un grosor de 14,9 milímetros.

Intel no venderá directamente estos portátiles, pero sí dará soporte para los dos años de garantía. Las características de este portátil de Intel lo sitúan cerca de los Asus ZenBook 14 y Dell XPS 13, dos competitivos modelos con los que cualquier fabricante que trabaje con Intel podrá intentar competir gracias al Intel NUC M15. El precio final dependerá de cada marca, aunque Intel no ha compartido detalles sobre su rango recomendado.

