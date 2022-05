El Lenovo Yoga AIO 7 sorprende por una pantalla que gira y que incluso se puede usar como monitor externo

No solo de portátiles vive el hombre: el Yoga AIO 7 es un potente PC de sobremesa en formato Todo en Uno (All in One) que destaca por un soporte muy especial. Dicho soporte permite entre otras cosas que la pantalla de este equipo pueda usarse en modo retrato girándola 90 grados y que incluso podamos usarla como monitor para otro equipo externo.

La propuesta viene además bien cargada a nivel interno, sobre todo por la presencia de los nuevos procesadores AMD Ryzen 6000, una fantástica conectividad y el uso de una prometedora webcam de 5 MPx que además no está integrada, sino que es desmontable.

Ficha técnica del Lenovo Yoga AIO 27



Lenovo Yoga AIO 27 Pantalla IPS 27", 400 nits 4K ( 3.840 x 2.160 px) Rotación de 90º Procesador AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 7 6600H Memoria RAM 16 / 32 GB LPDDR5 ALmacenamiento 256 / 512 / 1 TB de SSD PCIe Gráficos AMD Radeon 600 Series RDNA2 Opcional: AMD Radeon RX 6600M (8 GB GDDR6) RDNA2 Audio 2 x altavoces JBL 5 W Webcam 5 Mpíxeles Sensor IR Desplegable Micrófono dual Conectividad Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 Puertos Laterales: 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2) Minijack de micrófono y auriculares Controles del monitor Traseros: 2 x USB-A (USB 2.0) 1 x USB-A (USB 3.1 Gen 2) 1 x USB-C (USB 3.1 Gen 2) 1 x DP (Salida) 1 x Ethernet RJ-45 Superior 1 x USB-C (USB 2.0) Dimensiones y Peso 614,6 x 475,1 x 242 mm 12,39 kg Sistema operativo Windows 11 Home / Pro Precio Desde 1.499 euros

Esta pantalla es muy especial

El diseño de este equipo destaca desde luego por una pantalla 4K IPS de 27 pulgadas que esconde casi de forma total sus marcos, pero que tiene un curioso secreto que es francamente difícil de ver en un equipo en formato Todo en Uno: se gira.

El versátil soporte del Yoga AIO 7 está precisamente pensado para poder girar esa pantalla 90 grados y poder así usarla en modo retrato, algo que puede ser muy intersante para mostrar ciertos tipos de contenidos e información.

El soporte además se encarga de dotar al equipo de unas opciones de conectividad excelentes: tenemos diversos puertos USB tanto en la parte frontal como en la trasera e incluso en la parte superior. No falta el conector Ethernet o las tomas de auricular y micrófono, pero además hay otra sorpresa: un puerto DisplayPort.

Ese puerto permite que de hecho podamos usar la pantalla del Yoga AIO 7 como un monitor sin más: basta conectar un equipo a esa entrada DP para que así podamos disfrutar de ese monitor cuando lo necesitemos para, por ejemplo, un portátil con el que queramos trabajar o jugar en cierto momento.

Podremos también crear un entorno híbrido usando simultáneamente el portátil conectado al puerto USB-C y el propio Yoga AIO 7 con un único teclado y ratón y mientras cargamos el equipo portátil.

Es incluso posible hacer casting desde smartphones compatibles para mostrar en esta pantalla lo que queramos ver desde nuestro móvil. Por ejemplo, vídeos de cualquier tipo, que contarán con el sistema de dos altavoces certificados por JBL. En Lenovo destacan además que han aplicado una tecnología especial para sus radiadores pasivos que hace que generen 3 dB más de potencia sonora que modelos similares de 5 W.

Un corazón AMD para un Todo en Uno con ciertos tintes gaming

Ese diseño y prestaciones externas se combinan con una propuesta hardware muy completa. Protagonizándola están los nuevos procesadores AMD Ryzen 6000 con arquitectura Zen 3+.

Estos chips fabricados con fotolitofrafía de 6 nm destacan especialmente por unos núcleos de CPU más eficientes, pero la verdadera joya está en sus GPUs integradas AMD Radeon 600, que gracias a la arquitectura RDNA 2 puden aspirar a plantear sesiones de gaming más que decentes.

Si necesitamos algo más en ese apartado tenemos la opción de las variantes con una gráfica dedicada AMD Radeon 6600M que dará mucho más empaque a este Todo en Uno como equipo para gamers, pero desde luego la promesa de esos procesadores y sus gráficos nativos es notable.

Acompañando a esos chips están los hasta 32 GB de memoria RAM que podremos configurar junto con hasta 1 TB de almacenamiento en una unidad SSD PCIe 4.0.

Uno de los elementos llamativos de esta propuesta es además la webcam de 5 Mpíxeles que incluye sensor IR para reconocimiento facial y que además es desmontable a pesar de estar perfectamente integrada en la montura superior: su conexión USB en la parte superior trasera de la pantalla permite desconectarla cuando no la usemos.

Precio y disponibilidad del Lenovo Yoga AIO 7

El nuevo Lenovo Yoga AIO 7 estará disponible a finales de junio de 2022 con un precio de partida de 1.499 euros.