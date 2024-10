Lenovo ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition, flexibilidad premium para la era de la IA

Lenovo ha desvelado su nuevo portátil convertible, el ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition, en el evento Tech World 2024. Este equipo destaca por su enfoque en la integración de Inteligencia Artificial y su diseño versátil orientado al trabajo híbrido. Y por ser la tercera pata de la familia Aura que tiene la marca china.

Ficha técnica del Lenovo ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition



Lenovo ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition dimensiones 31,2 cm x 21,7 cm x 1,8 cm peso 1,3 kg pantalla 14.0" + 2.8K OLED + 120Hz VRR + 500 nit + 100% DCI-P3 + Low Blue Light + Touch

14.0" + WUXGA Low Power LCD + 500 nit + 100% sRGB + low blue light + Touch

14.0" + WUXGA ePrivacy LCD + 500 nit + 100% sRGB + low blue light + Touch procesador Intel Core Ultra 200V series gpu Intel Arc con arquitectura Xe memoria Hasta 32 GB LPDDR5x Almacenamiento Hasta 2 TB PCIe Gen5 SSD cámara 1080p + cámara infrarroja con obturador de privacidad, 8 MP + IR con visión computacional conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.4, hasta 5G sub6 en 2025 sonido Dolby Atmos, Dolby Voice, 2 micrófonos, 2 altavoces, jack de audio de alta resolución a 192 Khz batería 57 Whr CRU, cargador 65W GaN USB-C puertos 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 HDMI, 1 jack 3.5 mm sistema operativo Windows 11 Home Windows 11 Pro Linux Otros Lenovo ThinkShield, dTPM 2.0, Lenovo Yoga Pen con anclaje magnético, Lenovo Aura Edition Smart Experiences precio Desde 2.199,99 dólares en EEUU (por confirmar en España)

Potencia y versatilidad

Imagen: Lenovo.

El corazón del ThinkPad X1 2-en-1 son los nuevos procesadores Intel Core Ultra 200V, los 'Lunar Lake'. Estos chips incorporan una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada, lo que permite ejecutar tareas de IA directamente en el dispositivo. Lenovo asegura que esto mejora el rendimiento en aplicaciones que utilizan Inteligencia Artificial.

La pantalla es otro punto fuerte del equipo. Ofrece una opción OLED de 14 pulgadas con resolución 2,8K y una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. Esto promete mejorar la fluidez visual y la eficiencia energética, adaptándose al contenido mostrado.

Enfoque en productividad

Imagen: Xataka.

Lenovo ha incorporado varias funciones centradas en mejorar la productividad:

Smart Modes : Un widget que permite personalizar rápidamente el rendimiento del dispositivo según la tarea en curso.

: Un widget que permite personalizar rápidamente el rendimiento del dispositivo según la tarea en curso. Smart Share : Facilita compartir imágenes con smartphones de forma inalámbrica.

: Facilita compartir imágenes con smartphones de forma inalámbrica. Smart Care: Proporciona acceso rápido a las herramientas de soporte de Lenovo.

El fabricante asegura una autonomía de hasta 18 horas, aunque esta cifra probablemente se refiera a condiciones de uso ideales y, como suele ocurrir, el día a día real baje un poco ese horizonte.

Diseño y sostenibilidad

Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

El ThinkPad X1 2-en-1 mantiene el diseño característico de la línea ThinkPad, con algunas mejoras:

Chasis fabricado con un 75% de aluminio reciclado en la cubierta A y C, y un 55% en la cubierta D.

Teclado con TrackPoint y opción de touchpad háptico.

Lápiz Lenovo Yoga Pen con acoplamiento magnético.

Lenovo afirma que el embalaje es 100% libre de plástico, utilizando bambú y caña de azúcar. Un detalle para quien aprecie la sostenibilidad de los materiales que usan sus dispositivos.

Seguridad y privacidad

Imagen: Xataka.

El dispositivo incluye varias características de seguridad, algo en lo que Lenovo ha sido especialmente insistente:

Lector de huellas integrado en el teclado.

Cámara infrarroja con reconocimiento facial.

Obturador físico para la webcam.

Además, ha pasado pruebas MIL-STD 810H, un estándar de métodos de prueba del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que sugiere cierta resistencia a condiciones adversas.

Dicho de otro modo: es un portátil pensado para resistir ambientes duros en cuanto a temperatura, presión, impactos, etc.

En perspectiva

Imagen: Xataka.

El ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition representa la apuesta de Lenovo por integrar la IA en sus dispositivos de gama alta. Ahora queda ver cuál es su acogida y qué recorrido tienen esas funciones basadas en IA para el día a día, aunque el punto de partida es más que prometedor.

También tiene un precio inicial algo elevado (por encima de los 2.000 dólares su versión básica), así que Lenovo tendrá que demostrar que las capacidades de IA y el diseño premium justifican la inversión frente a opciones más económicas. No obstante, si un fabricante puede destacar en esa carrera es quien tiene el TrackPoint rojo en su teclado.

A medida que el dispositivo llegue al mercado, será interesante ver cómo responden los usuarios y cómo estas innovaciones marcan realmente una diferencia en la experiencia de uso.

Versiones y precios del ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition

El ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition estará disponible a partir de febrero de 2025, con un precio de partida de 2.199 dólares que todavía queda por ver cómo se traduce a euros.

Esta cifra lo sitúa claramente en el segmento premium del mercado, y no es para menos tratándose de una de las gamas más icónicas del mercado de ordenadores.

En Xataka | El primer portátil al que hablas y se mueve para obedecerte es de Lenovo. Lo he probado y me he quedado con ganas de más

Imagen destacada | Xataka