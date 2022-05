Lenovo Legion Slim 7 y 7i: potencia que sorprende, batería que maravilla

Los fans de los portátiles para gamers están de enhorabuena: el mercado está de lo más animado, y lo demuestra el último lanzamiento de Lenovo, que acaba de presentar sus Lenovo Slim 7 y 7i.

Estos equipos plantean una apuesta fantástica que en un chasis compacto permite tener componentes de última generación y gran potencia, pero que además destacan por otra cosa: la posibilidad de contar con una batería de 99,9 Whr, el máximo legal permitido.

Ficha técnica de los Lenovo Legion Slim 7 y 7i



Lenovo Legion Slim 7i Lenovo Legion Slim 7 Pantalla Mini-LED 16" (2560 x 1600) 165 Hz 1250 nits IPS 16" (2560 x 1600) 240 Hz 500 nits IPS 16" (2560 x 1600) 165 Hz 500 nits IPS 16" (1920 x 1200) 165 Hz 350 nits Mini-LED 16" (2560 x 1600) 165 Hz 1250 nits IPS 16" (2560 x 1600) 240 Hz 500 nits IPS 16" (2560 x 1600) 165 Hz 500 nits IPS 16" (1920 x 1200) 165 Hz 350 nits Procesador Intel Core i9-12900HK Intel Core i7-12700H Intel Core i5-12500H AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 5 6600H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 (100W) NVIDIA GeForce RTX 3060 (100W) NVIDIA GeForce RTX 3050 (95W) AMD Radeon RX6800S AMD Radeon RX6600S RAM 8 / 16 / 24 GB DDR5 Slot disponible para ampliación 8 / 16 / 24 GB DDR5 Slot disponible para ampliación ALmacenamiento Hasta 2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 Hasta 2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 Audio 2 x altavoces 2 W Harman 2 x altavoces 2 W Harman Webcam 720p con E-Shutter 1080p con E-Shutter 720p con E-Shutter 1080p con E-Shutter Conectividad Wi-Fi 6E (Intel Killer AX1690) Wi-Fi 6E (Intel Killer AX1650) Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E AX2*2 Puertos Izquierda: 1 x USB-C (TB4) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) Derecha: 1 x Lector SD 1 x Minijack 3,5 mm 1 x Interruptor webcam (E-Shutter) Trasera: 3 x USB-A (USB 3.2 Gen 2 ) 1 x HDMI 2.1 Izquierda: 1 x USB-C (USB 4) 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2) Derecha: 1 x Lector SD 1 x Minijack 3,5 mm 1 x Interruptor webcam (E-Shutter) Trasera: 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 2 ) 1 x HDMI 2.1 Batería 71 Whr 99,9 Whr Carga súper rápida 71 Whr 99,9 Whr Carga súper rápida Sistema operativo Windows 11 Home Windows 11 Pro Windows 11 Home Windows 11 Pro Dimensiones y peso 357,7 x 256 x 16,9 mm 2,05 kg 357,7 x 256 x 16,9 mm 2,05 kg Precio Desde 1.999 euros Desde 1.899 euros

Una apuesta fantástica en movilidad para gamers

A estos equipos los acompañan hoy también los Lenovo Legion 7i (Intel) y 7 (AMD) sin ese apellido Slim. La diferencia reside en componentes algo más potentes pero también en unas dimensiones y peso superiores. Si buscáis más portabilidad y movilidad, los Lenovo Legion Slim 7/7i son una propuesta mucho más destacable.

De hecho esas dimensiones no comprometen apenas las prestaciones. Aquí estamos ante equipos que tienen unas dimensiones contenidas con un grosor mínimo de 16,9 mm y un peso de 2,05 kg. No son equipos "peso pluma", pero es que esa pantalla de 16 pulgadas va a dar muchas alegrías y hace muy difícil plantear una apuesta más equilibrada en potencia y movilidad.

El diseño es realmente notable: las líneas son elegantes pero no estridentes: no hay aquí exhibiciones de iluminación RGB, pero sí unas líneas muy cuidadas, bordes ligeramente redondeados para que no sean "cortantes" y algún que otro detalle sorpresa.

Por ejemplo el que hace que en la parte superior contemos con pequeños iconos que ayudan a localizar fácilmente los conectores traseros. La webcam de la parte superior tiene ese "notch invertido" que ya vimos en los Lenovo Yoga Slim 7i Pro X hace unos días.

El teclado cuenta con teclado numérico y un formato isla con teclas con un formato curioso y una característica curva en la parte inferior. El touchpad, de dimensiones generosas (pero no gigante) se encuentra algo desplazado a la izquierda, algo habitual en equipos que como este cuentan con el citado teclado numérico.

Los laterales, la parte inferior y la trasera del equipo está bien surtida de rejillas de ventilación que sin duda son cruciales a la hora de mantener las temperaturas de los componentes a raya, pero además sorprende encontrar puertos tanto en los laterales como en esa citada parte trasera, donde por ejemplo destaca el conector HDMI 2.1.

También es llamativa la presencia del interruptor físico para la webcam, un detalle muy interesante para quienes gustan de evitar sustos en materia de privacidad. Los equipos están disponibles en dos tonalidades de gris, una más oscura y otra algo ma´s clara.

Potencia que sorprende, batería que maravilla

La hoja de especificaciones de los Lenovo Legion Slim 7i y los Legion Slim 7 es realmente fantástica. Podemos contar con lo mejor de Intel y AMD en materia de procesadores, y además combinarlos con tarjetas gráficas realmente potentes de NVIDIA (en los Legion Slim 7i) y de AMD (en los Legion Slim 7).

Esas gráficas son además de funcionar con consumos elevados (100 W en muchos casos), y aunque obviamente irán un peldaño por debajo del rendimiento de sus equivalentes en PCs de sobremesa, habrá alegría más que suficiente para mover juegos a toda máquina.

En Lenovo destacan además las ventajas del sistema térmico de esta generación: es un 29% más grande, cuenta con un 31% más aspas de ventilador, que ahora son de polímero de cristal líquido y tienen un diseño un 40% más fino aunque giran 100 rpm más rápido.

Hay hasta una curiosa toma de aire debajo del teclado con más de 1.100 aperturas y todo ello contribuye a unos niveles de ruido de 30 dB en Modo Silencioso, lo que equivale aproximadamente a un susurro.

De mostrarlos esos juegos mucho y bien se encargan las pantallas de estos equipos, que encontramos en diversas variantes. Hay varias IPS, pero destaca especialmente la variante Mini-LED en la que tenemos algo menos de tasa de refresco pero que plantea un brillo máximo espectacular de 1.250 nits.

La memoria RAM preconfigurada puede llegar a los 24 GB (una cifra curiosa), pero aquí podremos jugar con la ranura libre que se ofrece en algunas de las variantes. Es también interesante la opción de poder llegar a un SSD M.2 PCIe 4.0 de hasta 2 TB, aunque aquí echamos en falta quizás una segunda ranura M.2.

Otro de los apartados de agradecer en estos equipos es la apuesta por la conectividad. No solo la inalámbrica, sino la que proporcionan sus puertos. Hay por todos lados, aunque la distribución es desigual: nos hubiera gustado tener un puerto USB-A y otro USB-C a cada lado, pero esa presencia es asimétrica.

Llama la atención la citada parte trasera con puertos como el llamativo HDMI 2.1 para poder conectar el equipo a televisores y monitores con ese estándar para aprovechar las prestaciones de dichas pantallas si queremos hacerlo.

Todas esas características son llamativas, pero lo es aún más la batería de 99,9 Whr con la que podemos configurar estos equipos. Es la máxima capacidad legal para integrar en un equipo portátil y poder luego llevarlo en un avión —AirEuropa, por ejemplo lo especifica en sus condiciones—. Apple ya la incluyó en sus MacBook Pro hace un tiempo, y otros fabricantes ya habían ofrecido esa capacidad que llega ahora a estos equipos de Lenovo.

Ese dato hace que las sesiones de gaming se puedan exprimir un poco más, pero además estas baterías ofrecen carga rápida. Esa opción es algo más modesta en la batería de 71 Whr (de 0 a 50% en 30 minutos) pero realmente llamativa en la batería de 99,9 Whr, que podremos cargar de 0 a 70% en 30 minutos.

Disponibilidad y precio de los Lenovo Legion Slim 7 y 7i

Los nuevos Lenovo Legion Slim 7i estarán disponibles en junio de 2022, mientras que los Legion Slim 7 llegarán un poco más tarde, en julio de 2022. Los precios serán los siguientes:

Lenovo Legion Slim 7i: desde 1.999 euros .

. Lenovo Legion Slim 7: desde 1.899 euros.

Más información | Lenovo