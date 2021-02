Framework Laptop, el portátil que promete reparaciones fáciles, ampliaciones y componentes modulares

El Fairphone, a lo largo de tres generaciones ya, llegó como una propuesta para ofrecer un teléfono justo, reparable y económico. Con la misma idea en mente nace ahora Framework Laptop, un portátil que presume de modularidad, reparabilidad y posibilidades de ampliación.

Con los portátiles cada vez más encerrados en el ecosistema de los fabricantes, es más complejo que nunca reparar o actualizar un equipo por cuenta propia o mediante terceros. Ejemplo de ello son los componentes que vienen soldados a la placa base, una práctica donde Apple es de las que más hace incidencia. Framework Laptop va justo en la dirección contraria.

Framework, la compañía detrás de este portátil, presume de buscar ofrecer "productos electrónicos de consumo que estén diseñados para durar". Para ello apuestan por la posibilidad de personalizar, actualizar y reparar fácilmente los productos. Factores que en principio aumentan la vida útil del producto al mismo tiempo que reducen el impacto ambiental.

El interior del Framework Laptop

El primero de los productos de Framework es Laptop, su propio portátil. Por fuera se asemeja a cualquier portátil tradicional, por dentro las cosas son algo distintas. Gracias al diseño y la disposición de las piezas, es fácilmente reparable y permite quitar y poner los componentes sin aparentes problemas.

El Framework Laptop tiene una pantalla de aspecto 3:2 de 13,5 pulgadas con una resolución de 2256 x 1502 píxeles. El procesador que se encarga de que funcione correctamente es un Intel Core de 11a generación. Además, le acompaña una RAM que puede subir hasta los 64 GB y un almacenamiento que puede alcanzar los 4 TB.

El almacenamiento, la tarjeta Wi-Fi y dos de las ranuras de memoria RAM están acopladas, para que puedan ser actualizadas sin problemas. Pero también la batería de 55 Wh, la placa base, la pantalla o incluso el teclado.

Los puertos y la conectividad del ordenador siguen la misma idea. Contará con un total de cuatro bahías intercambiables que pueden ser utilizadas para puertos USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort y MicroSD. Dicen que trabajan para que terceros puedan añadir otros módulos en dichas bahías también.

Finalmente, en cuanto a software se refiere, viene precargado con Windows. No obstante, habrá una edición DIY en la que el usuario puede escoger si cargar por su cuenta Windows o Linux.

El precio y los detalles de reserva o compra no se conocen aún. Más allá de que saldrá a la venta en verano de este año 2021 poco más han indicado. Los dispositivos modulares, por muy interesantes que suenen en la teoría, la práctica ha demostrado que no tienen la popularidad que se espera. Fairphone no ha revolucionado la telefonía, Google lo intentó previamente con Ara e Intel con su propia idea también. Veremos cuál es la suerte que corre Framework Laptop.

Vía | Engadget

Más información | Framework