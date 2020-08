Fairphone 3 Plus: el nuevo móvil sostenible llega con una cámara mejorada que se puede comprar por separado para el Fairphone 3

Fairphone es una empresa relativamente nueva que se dedica a crear dispositivos sostenibles y reparables. Su último dispositivo era el Fairphone 3, un terminal que ya conocemos y que ahora ha sido renovado con el Fairphone 3 Plus.

La principal diferencia con respecto al modelo anterior está en la cámara y, en ese sentido, la compañía ofrece dos opciones al usuario. La primera, comprar el móvil completo. La segunda, comprar solamente los módulos de la cámara para instalarlos manualmente en el Fairphone 3.

Ficha técnica del Fairphone 3 Plus

FAIRPHONE 3 PLUS DIMENSIONES 158 x 71,8 x 9,89 mm PANTALLA IPS/LCD de 5,65 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.160 x 1.080 píxeles)

427 ppp

18:9

Gorilla Glass 5 PROCESADOR Snapdragon 632 MEMORIA RAM 4 GB ALMACENAMIENTO 64 GB ampliables vía microSD SISTEMA OPERATIVO Android 10 CÁMARAS TRASERAS 48 MP f/1.79 CÁMARA FRONTAL 16 MP f/2.0 CONECTIVIDAD Wifi 802.11ac

Bluetooth 5.0 LE

NFC

4G

GPS BATERÍA 3.040 mAh OTROS USB tipo C

Lector de huellas trasero

Jack de auriculares

Modular PRECIO 469 euros

Lo mismo, pero más eco

Como podemos ver en la ficha técnica y en las imágenes, el Fairphone 3 Plus no es muy diferente al modelo anterior. El dispositivo está fabricado en plástico, del cual un 40% es reciclado. Es una mejora sustancial con respecto al modelo anterior, que solo tenía un 9% de plástico reciclado. En la parte trasera tenemos el lector de huellas, así como el módulo de la cámara, donde se han centrado la mayor parte de los cambios. La compañía ha abandonado el acabado transparente y ha apostado por una trasera opaca.

La pantalla se mantiene intacta. Es un panel IPS/LCD de 5,65 pulgadas con resolución FullHD+. No hay notch ni nada por el estilo, sino que se mantienen los marcos inferior y superior. El interior también se conserva, por lo que encontramos un procesador Snapdragon 632, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD. La batería, de 3.060 mAH, sigue siendo reemplazable y el sistema operativo se actualiza a Android 10. Android 10, por cierto, llegará al Fairphone 3 en septiembre.

Los módulos de cámara son retrocompatibles

Pasamos así al apartado fotográfico, el más interesante sin lugar a dudas. Uno de los cambios más importantes en el Fairphone 3 Plus es su cámara, que ahora tiene un sensor trasero de 48 megapíxeles y un sensor delantero de 16 megapíxeles. El Fairphone 3 tenía 12 y 8 megapíxeles, respectivamente. Eso significa que el sensor trasero es bastante más grande, pero la compañía ha hecho lo posible por crear unos módulos retrocompatibles con el Fairphone 3.

¿Qué significa que sean retrocompatibles? Los usuarios que tengan un Fairphone 3 podrán comprar los módulo de cámaras por separado para retirar los de su móvil actual e instalar los nuevos. En los últimos años, el apartado fotográfico ha sido el principal foco de innovación en el terreno de los smartphones y, de esta forma, Fairphone intenta que los usuarios de su Fairphone 3 no se queden atrás y no tengan que comprar un móvil nuevo.

Además de la resolución, el módulo de cámara del Fairphone 3 Plus tiene algunas mejoras relacionadas con la estabilización de imagen, el enfoque automático y el seguimiento de objetos. Para rematar el apartado multimedia, cabe destacar que el Fairphone 3 Plus tiene también un altavoz mejorado, pero sobre si podrá comprar ese altavoz por separado para el Fairphone 3 no se ha dicho nada.

Versiones y precio del Fairphone 3 Plus

El Fairphone 3 Plus se puede reservar ya en la web de la compañía por 469 euros. Aquellos que quieran un Fairphone 3 podrán hacerlo ahora por 419 euros (en lugar de los 450 euros que costaba anteriormente). En cuanto a los módulos de cámara, el trasero (48 megapíxeles) se puede comprar por 59,95 euros y el delantero (16 megapíxeles) por 34,95 euros. Como precio promocional, será posible comprar los dos juntos por 64,95 euros.