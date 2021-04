La familia Dell Inspiron se vuelve ambiciosa: los Ryzen 5000 y las RTX 3060 también quieren conquistar el terreno profesional

La gama Inspiron se contagia (un poco) de la gama XPS. Lo hace al menos en cuanto a diseño, con líneas más cercanas a los conocidos ultraportátiles de este fabricante. Puede que sean más modestos en precio y prestaciones, pero esta renovación les sienta muy bien a todos los nuevos integrantes de la familia.

Por un lado tenemos a unos Dell Inspiron 13, 14 y 15 muy funcionales, pero destacando nos encontramos con el Dell Inspiron 16 Plus —que puede disfrazarse de equipo gaming— y el Dell Inspiron 14 2-in-1, un convertible que llega con opción de procesadores AMD Ryzen 5000.

En Dell han hecho hincapié además en que toda la familia se beneficia de unas webcams que si bien no ganan en cuanto a resolución y definición, sí lo hacen en su comportamiento en condiciones de baja luminosidad. Los micrófonos también mejoran, estando ambas novedades dirigidas a ese nuevo ámbito en el que las videoconferencias son cada vez más frecuentes.

Dell Inspiron 13, 14 y 15

Los integrantes más modestos de esta familia son los Inspiron con diagonales de 13,3, 14 y 15,6 pulgadas. Los nuevos Dell Inspiron son aún así destacables por una configuración muy equilibrada.

Así, es posible contar con procesadores como el Intel Core i7-11370H, hasta 32 GB de memoria LPDDR4x a 4.267 MHz y hasta 2 TB de SSD (o 1 TB más una unidad Optane de 32 GB).

Las opciones de configuración afectan también a la gráfica, que puede ser integrada Intel UHD o Intel Iris Xe, pero también la solución de Nvidia, una MX450 con 2 GB de memoria GDDR6 si necesitamos más "alegría" en este apartado.

La conectividad inalámbrica está cubierta y tendremos modelos Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, mientras que contaremos con puertos HDMI de tamaño completo, USB-C con interfaz Thunderbolt 4 (según el procesador), conectores USB-A (USB 3.2 Gen 1), lector microSD, y toma de auriculares.

Las pantallas también varían: los Inspiron 14 y 15 mantienen el formato 16:9 y resoluciones Full HD (1.920 x 1.080) con paneles táctiles y no táctiles. En el Inspiron 13 la pantalla tiene relación de aspecto 16:10, y tenemos opción FHD+ (1.920 x 1.200) o bien opción QHD+ (2.560 x 1.600), y en ambos casos tenemos paneles no táctiles.

Dell Inspiron 16 Plus

Los nuevos Dell Inspiron 16 Plus son una apuesta más ambiciosa y dirigida a creadores de contenido e incluso a gamers. La razón es la posibilidad de acceder a una NVIDIA GeForce RTX 3060, una gráfica que desde luego da margen de maniobra suficiente para disfrutar de juegos con mucha alegría.

Es cierto que la pantalla no está específicamente orientada a ese ámbito: no cuenta por ejemplo con una tasa de refresco especial, pero aún así siempre tendremos la opción de conectarlo a un monitor externo que sí ofrezca más opciones en ese sentido.

Lo que sí destaca de esa pantalla con formato 16:10 es su curiosa resolución "3K" (3.072 x 1.920), aunque eso sí, el panel no es táctil. La pantalla dispone de soporte para la tecnología ComfortView Plus que minimiza la luz azul para no ser tan agresiva con los ojos.

El equipo cuenta con procesadores Intel Core de 11ª Generación que además pertenecen a la familia H (más TDP y, por tanto, mayor potencia). Los equipos cuentan con un diseño que desde luego no es el de un ultraportátil pero que aún así es atractivo.

Ese diseño además da margen de maniobra para una opción interesante: la de integrar baterías de hsata 86 Whr para lograr una autonomía superior, algo especialmente útil sin configuramos estos equipos con procesadores más potentes y con las gráficas GTX o incluso las RTX a las que podemos acceder.

Dell Inspiron 14 2 en 1

El otro integrante llamativo de la familia es el Inspiron 14 convertible. Según Dell estos modelos están siendo cada vez más demandados por el mercado, y eso ha hecho que ofrezcan esta particular variante del Inspiron 14 que tiene pantalla táctil y además abatible para usarlo en modo tableta o tienda, por ejemplo.

Estos modelos disponen de pantallas con resolución Full HD y un ángulo de visión ampio de 178°, pero además destacan por sus opciones internas. Así, podemos encontrarlos con los procesadores Intel Core de 11ª generación como con los Ryzen 5000.

A esos procesadores se les suman hasta 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz y hasta 2 TB de almacenamiento. La apuesta de conectividad también está bien cubierta con Wi-Fi 6, BT 5.0 y puertos HDMI de tamaño completo, 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 1) y USB-C (USB 3.2 Gen 1).

Precio y disponibilidad de los nuevos Dell Inspiron

Los nuevos equipos de la familia Dell tienen las siguientes disponibilidades y precios: