Alguien olvidó dos de los primeros ordenadores personales de la historia: una empresa de limpieza acaba de encontrarlos

Cuando pensamos en los primeros ordenadores personales de la historia puede que se nos vengan a la mente nombres como Altair, Commodore, IBM y Spectrum. Sin embargo, en 1972 una compañía llamada Q1 Corporation lanzó al mercado el Q1, un equipo que integraba el por aquel entonces novedoso Intel 8008.

Aunque aquel modelo de ordenador haya pasado principalmente desapercibido, para muchos es considerado una importante pieza de la historia informática. Ahora bien, como señala The Byte Attic se le ha perdido el rastro a la mayoría de las unidades vendidas, por lo que se cree que han sobrevivido unas pocas.

Cuando encuentras no uno, sino dos Q1 guardados

El mundo en el que vivimos suele darnos algunas sorpresas en el ámbito de la informática retro. Un día un hombre recuerda que tiene 2.000 ordenadores guardados en un granero y otro día unos empleados de una compañía de limpieza de Reino Unido se encuentran con no uno, sino dos Q1 escondidos detrás de unas cajas.

Al principio, los empleados de la empresa de limpieza Just Clear no sabían que tenían en sus manos. Pero como la empresa se dedica a reciclar o donar todos los elementos que los propietarios de la casa no desean, como equipos electrónicos y colchones, enviaron los dos ordenadores a la sede para que fueran inspeccionados.

Como recoge Live Science, la firma consultó con expertos y confirmó que se trataba de ordenadores Q1. Unos interesantes dispositivos con una pantalla de color naranja y procesador Intel 8008 de 8 bits. Brendan O'Shea, el CEO de Just Clear, dice que cree que estos equipos fueron utilizados por una compañía petrolera en la década de 1970.

El hallazgo llamó tanto la atención que la Universidad de Kingston tomó prestados a los equipos para incluirlos en una exposición sobre informática retro. Ahora que se encuentran de regreso en manos de su nuevo propietario, O'Shea está considerando subastarlos, con la excepción de que algún museo o coleccionista decida comprarlos directamente de forma privada.

Imágenes: Just Clear

