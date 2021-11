De música aleatoria, nada: Spotify elimina ese botón en los álbumes porque Adele manda mucho

Adele no quiere que su álbum '30' se pueda escuchar en modo aleatorio. Así se lo ha comunicado a Spotify, que tras el comentario —¿petición? ¿ultimátum?— ha tomado una decisión salomónica, y ha eliminado el botón 'Aleatorio' ('Shuffle') de los álbumes de los artistas.

El cambio es sorprendente porque muestra el poder que tienen algunos artistas sobre plataformas de streaming como Spotify. La decisión tiene cierto sentido para según qué álbumes, pero es polémica porque resta poder de decisión a los usuarios y oyentes.

Algunos álbumes de artistas musicales tienen un significado especial. Cuentan una historia, y cada canción es parte de esa historia y por tanto (para el artista) es importante escucharla en el orden que concibió.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy