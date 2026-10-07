El dueño del FIB y del Arenal Sound cerró 2025 con números preocupantes para la industria de los festivales

España (al igual que otros muchos países) salió del impasse obligado de la pandemia con ganas de viajar, conocer nuevos países… y disfrutar de música en directo. El último 'Anuario de la Música en Vivo', elaborado por la asociación de promotores APM, muestra que en 2025 la venta de entradas para ver artistas en directo superó los 807 millones de euros, un récord que deja de paso una subida interanual del 11,2%. Esa es la 'foto' general. Si bajamos al detalle, se aprecia una realidad con claroscuros que lleva a algunos a preguntarse si nos encaminamos hacia una estabilización del negocio o algo peor, el pinchazo de una burbuja.

En ese contexto, se entiende mucho mejor que uno de los gigantes del negocio festivalero en nuestro país haya cerrado 2025 con unas pérdidas que se elevan a 115,5 millones.

Las cuentas de Superstruct. Su nombre quizás no te diga gran cosa, pero si te gusta la música en directo es probable que hayas estado en algún festival con el sello de Superstruct, un peso pesado del sector a nivel global. La firma está detrás de decenas de festivales españoles y se asocia a marcas tan reconocidas como Arenal Sound, FIB, Sónar, Resurrection o Monegros.

A pesar de esa huella y de que en 2025 el negocio de los conciertos siguió en alza, el grupo cerró el año pasado con unas pérdidas de 115,5 millones de euros, lo que empaña su primer ejercicio completo en manos del fondo KKR.

Bajando al detalle. El anterior es un mal dato por varias razones. Primero, por su volumen. Segundo, como ha avanzado elEconomista, que ha accedido a las cuentas de Superstruct, porque agrava las pérdidas ya registradas el ejercicio anterior, del que se despidió con unos números rojos de 90,6 millones.

Si nos fijamos en la situación patrimonial revelada por el diario económico, el balance tampoco es precisamente boyante. El grupo anotó un resultado negativo de 89,2 millones y unos gastos financieros que superaron los 25 millones. Eso sí, al analizar sus números hay que tener en cuenta un factor clave: Superstruct dedicó 74,4 millones a hacerse con participaciones de socios minoritarios y afianzar su peso en el sector. Esa maniobra explica el aumento de la deuda.

Más ingresos, pero con letra pequeña. Lo más curioso es que 2025 no fue un mal ejercicio para la compañía en lo que se refiere a ingresos. No al menos si los comparamos con los del año anterior. El grupo vio cómo aumentaban hasta los 825,1 millones de euros, un 4,4% más, porcentaje insuficiente en cualquier caso para compensar el aumento de costes y de gastos de estructura. Si nos interesa aquí, sin embargo, es por otra razón que nos habla tanto de la marcha de Superstruct como del resto del sector: el origen de esos ingresos.

Aunque el grupo movilizó alrededor de 6,6 millones de asistentes en sus espectáculos, la facturación que obtuvo mediante la venta de entradas cayó cerca de un 1,8%. Se quedó en 403,2 millones de euros, con un ligero 'pinchazo' en el ingreso medio por entrada, que bajó de 62,2 a 61,1 euros.

¿Cómo logró entonces esa alza general de facturación del 4,4%? Muy sencillo. A través de actividades complementarias, como venta de comida, bebidas y merchandising (+5,7%), patrocinios (+10,4%) y servicios de viaje y alojamiento, que crecieron alrededor de un 20% y sumaron 34,6 millones. Si ampliamos el foco a todas esas actividades, el ingreso medio por asistente sí subió: pasó de menos de 120 a 125 euros.

Anuario de la Asociación de Promotores Musicales.

¿Por qué es importante? Más allá de su peso en el negocio de los festivales, las cuentas de Superstruct son interesantes porque nos dan pistas sobre la deriva general del sector. El último anuario de los promotores muestra que la música en directo sigue mejorando las cifras que manejaba antes de la pandemia, con un nivel de facturación récord en ventas de entradas; pero eso no quita que las promotoras y los organizadores de festivales afronten retos importantes.

Tras esa facturación global de 807,2 millones de euros se oculta un negocio que avanza a dos velocidades, como reconocía hace unos meses a El Mundo Pascual Egea, presidente de la APM: "Está cambiando la tendencia. La gente prioriza que solo haya un artista que presenta un espectáculo. El fenómeno de los estadios, que ha ocurrido en otros países, no había llegado aún a España. El público está yendo a ver conciertos a los estadios y dejando de ir a los festivales".

¿Burbuja o estabilización? La pregunta no es nuestra. Se la planteaba hace no mucho La Vanguardia en una crónica en la que recordaba que, a pesar de que siguen repartiéndose cientos y cientos de festivales por España, también se detectan señales de cambio: un goteo de cancelaciones de citas (algunas bien consolidadas en el circuito español), la anulación de los eventos del Reggaeton Beach Festival por falta de "viabilidad" y el éxito de las giras de artistas en solitario que llenan estadios (Shakira o Bad Bunny).

¿Está cambiando la forma de consumir música en directo? ¿Hay efectivamente un pinchazo de la burbuja festivalera postpandémica o sencillamente se está reajustando un sector que ha visto cómo su agenda se disparaba en solo década y media, pasando de alrededor de 450 festivales en 2010 a 889 en 2024, con el aumento de facturación consecuente? Aunque el sector en general vea aumentar sus ingresos, ¿hay festivales que se enfrentan a márgenes cada vez más ajustados o directamente no consiguen alcanzar la rentabilidad?

"Es una burbuja de oferta". Javier Ajenjo, director del Sonorama, lo resumía hace poco durante una entrevista con El País: “Llevamos hablando de esto seis años. Es una burbuja de oferta en general, porque no puede tener todo el mundo un festival”. Su reflexión llegaba tras la cancelación de las citas del Reggaeton Beach Festival y otros eventos indies que no habían logrado vender el número suficiente de entradas.

Desde el sector hay voces que reconocen que vienen de una época en la que gente ajena al circuito se lanzó a montar festivales "sin tener ni idea, solo porque han conseguido la ayuda de un ayuntamiento". En su opinión, más que del pinchazo de una burbuja o una crisis, lo conveniente es hablar de un proceso de ajuste natural y de "madurez".

Imágenes | Barney Goodman (Unsplash) y APM

Vía elEconomista.es

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