En la carrera por ganar el streaming musical las modas van y vienen: antes fueron los podcasts, ahora es la IA

En una "cata a ciegas" probablemente sería difícil decidir cuál de las plataformas de streaming de música es mejor. Sus catálogos y sistemas de recomendación son cada vez más parecidos, así que la diferenciación viene de otras vías: la experiencia de usuario la interfaz de estas aplicaciones (o sus clientes web) y las opciones de personalización ganan terreno, pero también lo hacen las tendencias.

De hecho en los últimos meses hemos visto cierto cambio de tendencia. Uno que ha dejado un poco atrás la fiebre de los podcasts y que ahora se centra en los sistemas de recomendación en general y en la personalización de esos sistemas en particular. La batalla que lideran Spotify, Apple Music, YouTube Music, y Amazon Music está más animada que nunca.

Lo demuestran las cifras de suscriptores de estas plataformas, que no paran de crecer a pesar de su madurez. Spotify es sin duda la gran protagonista del mercado, pero sus competidoras aprovechan su ecosistema para plantear unas propuestas que son cada vez mejores.

Al final somos precisamente los usuarios los que ganamos: esa competencia ha hecho que las variantes gratuitas de estos servicios sean verdaderas maravillas, y si quienes me leéis pasáis de los 40 y vivísteis la era dorada de las cintas y el CD seguramente estaréis de acuerdo conmigo: escuchar la música que uno quería escuchar salía caro —si es que lograbas encontrar lo que buscabas—, pero ahora estamos en un verdadero paraíso musical. Uno que no para de intentar mejorar aún más.

Ayer Spotify presentaba su DJ por inteligencia artificial, una nueva opción que permite a los usuarios disfrutar de una emisora personalizada en base a sus gustos y en las que además una singular voz va presentando las canciones que se van reproduciendo como si uno estuviera escuchando emisoras de radio tradicionales.

La diferencia, eso sí, es que ese DJ está totalmente generado por inteligencia artificial. La voz sintetizada y las recomendaciones forman parte del nuevo sistema de Spotify que quiere ganar enteros con esa radio más personal y que, eso sí, estará disponible inicialmente solo para usuarios premium de Estados Unidos y Canadá.

La novedad es singular, pero será interesante ver qué aceptación tiene porque, como indicaban con algo de sorna en Gizmodo, esta característica "emula la peor parte de escuchar la radio". Ciertamente no parece una opción especialmente necesaria, pero le permite a Spotify sacar pecho y decir "seguimos innovando".

