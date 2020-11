Así es como Adriano Celentano troleó a toda Italia en los 70: esta canción "en inglés" triunfó y su letra no tenía ningún sentido

En 1972 el celebérrimo cantante italiano Adriano Celentano se rio de toda Italia. Lo hizo con "Prisencolinensinainciusol", un single pegadizo y animado que parecía estar cantado en inglés y que se convirtió en un éxito absoluto entre su público.

Lo que no sabían sus fans es que aquel idioma en el que cantaba Celentano no era inglés: eran palabras sin sentido que desde luego parecían pertenecer a ese idioma sin hacerlo. Al parecer el artista quería demostrar que a los italianos les encantaba cualquier canción que estuviera cantada en inglés, y no le faltaba razón, porque aquello fue un temazo de la época.

Que viva el inglés inventado

La canción, que Celentano interpretó cantó con su esposa Claudia Mori en los coros, se publicó el 3 de noviembre de 1972 como single, pero más tarde se incluiría en su álbum "Nostal Rock" de 1973 como segunda pista.

El tema era desde luego muy animado y con ciertas influencias de artistas como Elvis Presley, pero sobre todo quería ser una demostración de cómo a los italianos les gustaba cualquier canción en inglés. Celentano quiso hacer un experimento y se inventó una letra que sonaba similar al inglés —con algunas palabras ciertamente similares— pero que en realidad no tenía ningún sentido.

Aquella canción se convirtió en un éxito y demostró la teoría de Celentano, que explicó más tarde que la canción planteaba la reflexión de la "incomunicabilidad" de los tiempos modernos (de la época). El singular humor del cantante fue ingrediente clave para la razón aparentemente real, que no fue otra que "trolear" a todos sus fans y hacer, como él mismo dijo, "algo que no significaba nada".

La canción llegó a entrar en las listas de éxitos de Estados Unidos, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania, pero curiosamente tardó en convertirse en un éxito en Italia. Lo hizo dos años más tarde, cuando Celentano volvió a relanzar el tema en dos programas televisivos de éxito, uno de ellos junto a Rafaella Carra.

La historia era ya conocida por muchos desde hace años, cuando Cory Doctorow la rescató para su blog, Boing Boing, pero ha sido estos días cuando ha vuelto a hacerse viral tras un tuit de una usuario llamada Harriet Mould.

Idioglosia: si ningún idioma suena bien para tu canción, invéntatelo

La genial historia de la canción de Celentano no es en realidad un caso aislado. Ha habido otros artistas que han acabado cantando en idiomas inexistentes salvo, quizás, para ellos.

El fenómeno se conoce como idioglosia. Como explica Wikipedia, este término se refiere a "un lenguaje idiosincrásico, inventado y hablado por solo una o muy pocas personas que en muchos casos se refiere a las lenguas privadas de los niños pequeños, especialmente los gemelos".

Una de las artistas más conocidas por usar estos idiomas inventados es Lisa Gerrard, cuyo tema "Now we are free", incluido en la banda sonora de 'Gladiator' estaba cantado en un idioma inventado por ella y que describe como "el lenguaje del corazón".

Otro caso célebre es el del grupo islandés Sigur Rós, que sacó un disco llamado "( )" en 2002 en el que los miembros usaron un lenguaje que llamaron vonlenska (en inglés, hopelandic). La idea era lograr que aquel galimatías sin sentido se adaptara a la melodía y "actuara como otro instrumento".

Hay casos también singulares del uso de esos galimatías sin aparente sentido entre los artistas españoles. Probablemente uno de los más conocidos es el del célebre 'Aserejé', la canción con la que "las Ketchup" triunfaron en 2002 y cuyo estribillo fue un misterio durante 15 años.

Ese estribillo parecía no significar nada, pero un usuario de Twitter dijo haber encontrado la clave de aquello, que no era más que una traducción fonética de 'Rapper's Delight', un tema de The Sugarhill Gang.