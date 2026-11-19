Waymo ha retirado sus taxis sin conductor de las autopistas de todo Estados Unidos, un día después de que el DMV de California (su Departamento de Vehículos Motorizados) prohibiera a la empresa circular por las autovías del estado. De momento, los viajes por las calles de la ciudad continúan con normalidad.

Pausa indefinida. Estados Unidos es el mercado más grande de Waymo actualmente, y se suponía que las autopistas iban a ser el siguiente paso en la expansión de la firma. La empresa puso en marcha los viajes por autopista en el Área de la Bahía de San Francisco hace casi un año, según señala The New York Times. Ahora ese servicio está congelado en todos los lugares donde existía, y Waymo no ha dicho cuándo volverá.

Qué ha pasado. El DMV de California emitió la orden el pasado 11 de noviembre, prohibiendo a Waymo tanto operar como probar vehículos sin conductor en las autopistas estatales. La agencia calificó las operaciones de la empresa como un “peligro inminente para la seguridad pública”, según el portavoz del DMV, Jonathan Groveman, quien se comunicó con el medio The Guardian. Señaló dos incidentes recientes.

Las causas de esto fueron principalmente dos sucesos. El primero el 5 de noviembre, en el que tres vehículos Waymo sin conductor entraron en una zona de obras activa en la ruta 101. En el otro caso, un Waymo intentó rodear vehículos de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los cuales estaban ralentizando deliberadamente el tráfico en la interestatal 280, San Francisco. El suceso se puede ver en un vídeo, habiéndose viralizado en redes.

Lo de Waymo no es nuevo. Groveman describe “incursiones recurrentes” en zonas de obras donde hay trabajadores y maquinaria, y dijo que ya habían ocurrido incidentes similares el 18 de mayo. Y Waymo tiene un buen puñado de antecedentes en este aspecto. En junio, llamó a revisión alrededor de 4.000 robotaxis para realizar actualizaciones de software después de que los coches entraran en zonas de obras en Phoenix y San Francisco, según el NYT. Otra llamada a revisión independiente, en mayo, abarcaba vehículos que podían adentrarse en carreteras inundadas.

La respuesta de Waymo. La empresa dice que el episodio de la ruta 101 no implicó heridos ni colisiones. También decidió ampliar la pausa a nivel nacional. En un comunicado recogido por Ars Technica, dijo que había “restringido temporalmente las operaciones en autopista en nuestros otros mercados operativos para evaluar nuestro rendimiento”. También dijo a The Guardian que las pruebas en autopista continúan con especialistas formados al volante.

Los lugares afectados incluyen el Área de la Bahía, Los Ángeles, Phoenix, Miami y Austin. Waymo afirma que su servicio en calles urbanas no se ve afectado, completando más de medio millón de viajes a la semana.

Velocidad. Las autopistas parecen el entorno más sencillo, ya que no hay peatones, ciclistas ni tráfico transversal, pero la velocidad cambia la ecuación. “Es muy difícil matar a alguien a 25 millas por hora [unos 40 km/h]. Es muy fácil matar a alguien a 65 millas por hora [unos 105 km/h]”, contaba al NYT Matthew Wansley, profesor en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva.

Y ahora qué. California dice que la prohibición se mantiene hasta que Waymo “demuestre al departamento que ha tomado medidas correctivas eficaces”. No hay un plazo fijado. Waymo dice que está trabajando con autoridades de California y de otros estados para reanudar el servicio en autopista. Sus datos de seguridad, que según afirma muestran un 95 % menos de siniestros con lesiones graves que los conductores humanos, pueden contar poco aquí.

En Xataka | ¿Qué harán los pasajeros cuando nadie les vigile en un coche autónomo? Unos investigadores buscaron respuestas en PornHub