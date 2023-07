Viajar fresquito en verano es un problema para el coche eléctrico: esta es la autonomía que pierde

Las temperaturas extremas no se llevan bien con el coche eléctrico. Lo vimos en invierno, con sensibles caídas de hasta un 35% en el rendimiento de las baterías de algunos modelos. Y aunque la situación no era tan dramática como nos querían hacer creer, no deja de ser algo que se debe tener en cuenta.

Y lo mismo sucede con el verano y sus temperaturas extremas. Esta vez es el calor el que pone las cosas complicadas al coche eléctrico. Así al menos lo confirma un estudio de Recurrent Auto, quienes han examinado el rendimiento que ofrecen las baterías de coches eléctricos cuando el calor aprieta.

Los resultados son llamativos y no todos los vehículos responden igual.

Viajarás más por la noche

Cuando el sol se esconde, la temperatura baja y el aire se vuelve un poco más respirable, nuestro coche eléctrico hará más kilómetros que cuando el sol cae a plomo, el suelo parece lava y buscamos trucos desesperados para rebajar la temperatura de nuestro coche.

Así lo asegura el estudio de Recurrent Auto que ha recopilado los datos de 7.500 vehículos para estimar cuál es la caída de rendimiento de las baterías cuando la temperatura sube por encima de los 30 grados centígrados y el mercurio se aproxima a los 40 grados. No son los 55 grados del Valle de la Muerte pero, estaremos de acuerdo, que preferimos pasarlos dentro del coche refrigerados que en la calle.

Con los datos recogidos, en Recurrent Auto señalan que circulando con una temperatura interior de 21 grados centígrados, las baterías pierden una autonomía media de:

Un 2,8% a 26 grados centígrados

Un 5% a 32 grados centígrados

Un 31% a 37 grados centígrados

Hay que tener en cuenta que desde Recurrent Auto apuntan a que la pérdida media de autonomía a 37 grados centígrados es aproximativa, pues los datos recopilados son menores, ya que los conductores priorizan viajar a primera y última hora del día, cuando las temperaturas son más suaves.

Pese a todo, las diferencias entre los modelos son enormes. Tesla, por ejemplo, apenas sufre variaciones, incrementando el consumo entre 1 y 3 kW para mantener el interior a una temperatura agradable, incluso en las temperaturas más altas. La autonomía disponible es prácticamente constante. Lo habitual en el resto de modelos es que el coche consuma entre 3 y 5 kW más cuando se activa el climatizador.

En todos los casos se recomienda utilizar el preacondicionamiento del habitáculo antes de partir. De esta manera, el vehículo irá disminuyendo la temperatura interior y el esfuerzo (y consumo) será menor una vez puestos en marcha.

Con los datos obtenidos, se observa que los modelos más antiguos son los vehículos que más problemas presentan (los Renault ZOE y Chevrolet Bolt son los que más autonomía pierden). Modelos como el Ford F-150 Lightning y el Ford Mustang Mach-E tienen menos problemas con la gestión del calor.

Hay que tener en cuenta que, igual que sucede con el frío, en verano el coche también necesita mantener la batería a una temperatura óptima para ofrecer el mejor rendimiento posible. Por lo tanto, si el coche cuenta con refrigeración líquida de sus sistemas será más eficiente que si se refrigera por aire, algo que era habitual entre los eléctricos más antiguos.

A esto se suma que la temperatura ideal de funcionamiento de una batería en un coche eléctrico está más cerca del calor extremo que del frío extremo. Además, es más sencillo de refrigerar llegado el caso. Por tanto, el esfuerzo a realizar por el coche es menor en verano que en invierno.

Teniendo esto en cuenta, es recomendable preacondicionar siempre que se pueda el interior del habitáculo, pues un pequeño consumo en parado puede ahorrarnos uno mayor cuando ya estamos en marcha. Y, si cuenta con un sistema de acondicionamiento de la batería, planificar los cargadores donde vamos a detenernos, para que el coche rebaje la temperatura de la misma y cargue a una mayor velocidad.

Foto | Bram Van Oost