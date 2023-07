Vender coches con el volante a la derecha en Reino Unido es carísimo para Tesla. Su solución: un palo articulado

Quien busca un clásico sabe que en Reino Unido tiene un filón. La cultura anglosajona del motor ha permitido que sea relativamente fácil encontrar auténticas joyas a buen precio. Pese a ello, no te lo recomiendo.

El problema no es el óxido que se suele formar en los bajos, habitual por el empleo de sal y de la alta humedad del país. Eso suele tener solución. Lo que no tiene solución es que el volante esté a la derecha. Y más allá de las incómodas sensaciones al conducir con el volante cambiado (manteniendo el carril), su uso diario puede ser un auténtico suplicio cada vez que necesitamos coger el ticket de un aparcamiento o de un peaje.

Lo que no era de imaginar es que el problema lo tengas si compras un coche nuevo. Al menos, si el coche se vende en el país y no es necesario importarlo. Pero el ahorro de costes puede ser caprichoso y, si la gente lo sigue comprando, ¿por qué no probar a vender el volante en el lugar "incorrecto"? Tesla lo hace en Reino Unido.

Y está dando una solución a sus clientes.

Simplificando el producto al máximo

En mayo de 2023, Tesla confirmó que los países anglosajones se quedaban sin los Tesla Model S y Model X con volante a la derecha. Desde Autotrader apuntaban que la decisión tenía como objetivo simplificar la producción y que, sin duda, estos dos modelos eran la parte débil del eslabón.

Buscando sacar un mayor beneficio, los modelos de lujo de la firma eléctrica se quedaban sin volante a la izquierda. Son coches con ventas muy inferiores a los Tesla Model 3 y Model Y, que dominan el mercado del coche eléctrico. Además, las ventas con el volante a la derecha son todavía más escuetas, pues el volumen de mercado es muy inferior.

Para compensar a los clientes (al menos en parte) se les ofrecían dos opciones: recibir el dinero de la reserva de vuelta o resignarse a recibir un Tesla Model 3 o Model Y. Al menos esto era lo que sucedía en países como Nueva Zelanda o Australia, donde no se pueden vender vehículos con volante a la izquierda y, por otra parte, la penetración del coche eléctrico es mínima.

Sin embargo, en Reino Unido sí es posible comprar un coche con el volante en el lugar "incorrecto". Es decir, a pesar de conducir por la izquierda y tener situado el volante a la derecha (al contrario que en nuestro país), sí es posible comprar un vehículo con el volante a la izquierda. Simplemente, el conductor tendrá que asumir la incomodidad derivada de ello.

The Reacher

Por lo tanto, Tesla tiene tres soluciones para los clientes de Reino Unido: recibir el dinero de la reserva de vuelta, comprar un Tesla Model 3 o Model Y o, finalmente, decidirse por The Reacher.

Y es que los clientes que mantengan la compra de sus Tesla Model S o Model X, a pesar de llevar el volante en el lado izquierdo, también están recibiendo a The Reacher. Una especie de brazo articulado que servirá para que los conductores puedan agarrar los tickets de estacionamiento o de los peajes sin bajarse del coche en caso de circular ellos solos.

Sí, The Reacher es un palo articulado que algunos definen como "un recogedor de basura que en Amazon cuesta 5 libras". Una solución que va en la línea de la estrategia de comunicación de la marca, que siempre ha ido por libre y se ha mantenido fiel a sus decisiones, asumiendo que en algunas de ellas estaba yendo contra los gustos o intereses de sus propios clientes.

La firma ante decisiones polémicas ha jugado en más de una ocasión con la broma y la idea disparatada. Con el volante Yoke llegó a tener que dar marcha atrás e incluir la opción de adquirir el redondo como opción pero sabía que el público era mucho más amplio. Aunque también se trataba de los modelos de lujo de la marca, ahora el nicho es mucho más reducido.

Y si hay quien sigue comprando el coche, habrá ganado.

Foto | David von Diemar