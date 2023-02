El tren nocturno vuelve a España: Barcelona y Ámsterdam estarán conectadas antes de final de año

La Unión Europea ha decidido que es el momento de recuperar el tren. Un medio de transporte mucho menos contaminante que el avión, con múltiples opciones en Europa Central y que, sin embargo, en España hemos ido dejando de lado con el paso de los años. El resultado es evidente en este mapa isocrono.

Pese a todo, las vías férreas españolas parecen estar reviviendo. A Renfe le han salido dos duros competidores: Iryo y Ouigo ya operan en nuestro país y las líneas de tren caminan hacia una liberalización en otros sectores, como el de las mercancías o, incluso, los servicios de Cercanías.

El cambio es sustancial y Europa está dispuesto a profundizar en él. La Comisión Europea ha anunciado que apoyará 10 nuevos proyectos pilotos para la creación de nuevas líneas de tren que sirvan para conectar diferentes ciudades del continente. Entre ellas: un tren nocturno que una Barcelona y Ámsterdam.

