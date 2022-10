Precio de la gasolina y el diésel hoy, 21 de octubre: los precios estancados

Dicen que No news is good news. Un poco lo que está sucediendo con el precio de la gasolina y del diésel. Desde hace tiempo, la resignación se ha instalado y parece que es mejor no recibir noticias que recibirlas y arriesgarnos a que éstas sean malas.

Lo decimos porque el precio de los combustibles parece haberse estancado en los últimos días. De hecho, tanto diésel como gasolina prácticamente se sitúan en los mismos costes desde el lunes. Entonces, la gasolina reflejaba un precio de 1,769 €/l y el diésel de 1,977 €/l. Hoy, estos precios son de 1,766 €/l y 1,975 €/l, respectivamente.



HOY AYER MÁXIMO HISTÓRICO GASOLINA 95 1,766 €/l 1,766 €/l 2,152 €/l GASOLINA 98 1,931 €/l 1,928 €/l 2,311 €/l GASÓLEO A 1,975 €/l 1,975 €/l 2,106 €/l GASÓLEO A+ 2,076 €/l 2,073 €/l 2,199 €/l GASÓLEO B 1,565 €/l 1,564 €/l 1,666€/l GLP 1,037 €/l 1,037 €/l 1,058 €/l

Respiro rozando el máximo

Pese a que los últimos días del mes de octubre están siendo propicios para una desaceleración en el crecimiento de los precios de los combustibles, el diésel, especialmente, sigue en precios muy altos. Por encima de la gasolina 98, incluso, y viéndose en muchas estaciones de servicio por encima de los dos euros.

Este encarecimiento ha provocado que estemos viviendo una nueva normalidad, donde los precios se han instalado en unas cifras que difícilmente veremos caer con facilidad y que han disparado la inflación en nuestro país durante los últimos meses.

En duda

Con estos precios ya sostenidos, la pregunta es cuándo el Gobierno decidirá retirar la subvención al diésel y la gasolina. Apenas quedan poco más de dos meses de la misma y queda preguntarse quiénes perderán esta ayuda a la compra de combustibles, que hasta ahora ha beneficiado especialmente a las rentas más altas.

De momento, el sector del transporte ya han avisado de que necesitan la ayuda para seguir trabajando, lo que sin duda podría ser una advertencia de cara a posibles huelgas. Estas y otras noticias relevantes con el contexto de la subida de los combustibles de fondo puedes encontrar en nuestra Guía para no volverse loco con el precio de la gasolina.