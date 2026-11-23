Sin ambages, prohibido venderse en la Unión Europea. Eso es lo que ha dictaminado un tribunal neerlandés sobre el BYD Ti7, un enorme SUV que guarda muchas similitudes estéticas con el Land Rover Defender. Tantas que el tribunal lo considera una copia. O algo muy cercano a la copia. Por ello, la compañía no podrá vender el coche en nuestro mercado.

Pero, curiosamente, podrá hacerlo en Reino Unido.

¿Qué ha pasado? Un tribunal de Países Bajos prohíbe vender a BYD el BYD Ti7 en la Unión Europea. O, como se conoce al coche en China, el Fangchengbao Ti7. El motivo es que, aseguran, se parece demasiado el Land Rover Defender. La compañía británica había denunciado a BYD al considerar que les habían copiado el diseño.

La decisión del juez impide, por tanto, vender el coche en nuestro mercado pero pero deja claro que su jurisdicción no llega a Reino Unido por lo que, al menos de momento, la marca china puede vender allí el coche. El caso es todavía más paradógico dado el origen británico de Land Rover.

¿Por qué? Porque el diseño es demasiado parecido. En Reuters recogen que el juez alega que "los elementos característicos y distintivos del diseño se reflejan en el BYD Ti7". ¿Cuáles son estos elementos? Formas muy cuadradas y musculadas, una parilla delantera con una gran defensa inferior y una parte superior partida en dos travesaños con el logo de la marca en el centro.

En CarNewsChina aseguran que también se tuvo en cuenta las proporciones del vehículo o el distintivo pilar C, más ancho de lo habitual. El problema es que algunos de estos elementos se han popularizado entre los coches todoterrenos de gran tamaño. El último Toyota Land Cruiser, por ejemplo, utiliza muchas de estas soluciones estéticas por lo que es probable que las proporciones y las dimensiones hayan pesado mucho en la decisión final.

¿Original? Es lo que defienden desde BYD. La compañía china asegura que su diseño es original y que "es el resultado del propio trabajo de diseño independiente de BYD y no infringe ninguno de los derechos de JLR. Seguiremos todas las vías legales para demostrar que esta decisión es incorrecta", en palabras recogidas por South China Mornind Post.

Por su parte, desde Jaguar Land Rover siguen defendiendo que el diseño es una copia de su propiedad intelectual y que van a seguir denunciando cualquier tipo de lo que, a su juicio, son infracciones de sus patentes. No es la primera vez que esta compañía denuncia que otro fabricante chino le ha copiado un diseño. En 2016 ya se las vio en una situación similar con el Evoque.

¿Y ahora? Lo cierto es que BYD, por el momento, no parecía tener planes para vender el Ti7 en Europa. Al menos, como decimos, por el momento. El todoterreno se vende en China bajo la marca Fangchengbao, un segunda paraguas para sus todoterrenos de lujo.

El coche es un híbrido enchufable con una batería de 36,5 kWh de capacidad que entrega más de 70 kilómetros de autonomía eléctrica y tiene 402 CV. El juez prohíbe vender el coche en la Unión Europea e, incluso, fabricarlo en la planta que BYD está construyendo en Hungría.

Sin embargo, BYD sí exporta este vehículo a Reino Unido (desde 60.000 euros cuando en China cuesta unos 25.000 euros al cambio directo) y allí podrá seguir haciéndolo. Y es que el juez deja claro que la venta en este mercado no es de su competencia. Jaguar Land Rover sí pedía que también se prohibieran las exportaciones a este país porque, a su juicio, se gestionan a través de la filial que la compañía tiene en Países Bajos. Y es que es ahí donde BYD tiene su domicilio en Europa.

¿Una copia? Contaba mi compañero Javier Jiménez hace más de un lustro en Xataka que Occidente choca con China reiteradamente por el asunto de las copias porque no concebimos de igual manera qué significa esto. Y es que en el país asiático la copia está bien vista, un halago al que, a su juicio, mejor hace las cosas.

Sin embargo, esto sigue chocando con la mirada occidental, donde la copia está mal vista. Si en China hablamos de un reconocimiento al fabricante original al que se trata de mejorar añadiendo nuevas características, en Europa lo vemos como una alternativa más barata y deshonesta de hacer las cosas.

En este caso, además, se suma otro problema. Y es que aunque el BYD Ti7 ha sido llamado desde su salida "el Defender de BYD", lo cierto es que el fabricante chino rechaza que esto sea así y defiende haber utilizado elementos que ya están estandarizados en el mercado y que cualquiera puede utilizar. Y lo cierto es que todoterrenos especialmente cuadrados y musculados, hay unos cuantos en el mercado.

Foto | BYD

En Xataka | Colectivismo, neoconfucianismo y alta tecnología o por qué los chinos tienen una visión positiva de la copia



