La NASA ya tiene listo su santo grial de las bicicletas: un neumático que no pincha. Y por 140 euros

Llevamos años en busca de un neumático que no pinche y que no tenga apenas mantenimiento. De metal, esféricos, o sin aire, no faltan prototipos que prometen mayor resistencia a pinchazos. Algunos proyectos son reales, otros tan solo promesas. Pero el definitivo parece tenerlo la NASA.

Aunque el proyecto de este neumático indestructible tiene más de un año de vida, la empresa SMART Tire Company aprovechó el marco del CES 2023 para anunciar su presentación oficial, así como para abrir la lista de pedidos. Un neumático del espacio, para bicicletas y a un precio realista. No suena mal.

Tecnología espacial llevada al usuario medio

METL (Martensite Elasticized Tubular Loading). Este es el nombre que recibe el neumático creado por SMART Tire Company y originalmente desarrollado para las misiones de la NASA con sus Rover, los vehículos con los que exploran Marte.

Una de las características de los robots espaciales es que no pueden permitirse pinchar por lo que montan neumáticos con un compuesto, según sus creadores, indestructible. Y por indestructible nos referimos a la literalidad de la palabra.

Estos neumáticos están fabricados en NiTinol, un compuesto mixto de níquel y titanio. Este compuesto tiene cierta memoria, y logra reorganizar su estructura molecular cuando se deforma para recuperar su forma original de forma instantánea. Da igual que se doble, siempre vuelve a su forma original. El neumático es completamente sólido, sin cámara de aire en su interior, y con una resistencia similar a la del titanio.

¿Cómo aplicamos este material en una rueda de bicicleta? Montándolo sobre una llanta adaptado al mismo e incorporando en la banda de rodadura un material de poligoma para mejorar el agarre. Desde Smart Company aseguran que el material es válido para bicicletas de carretera, pero que también puede implementarse en bicicletas de montaña, eléctricas y de todo tipo. La ambición es alta, ya que quieren que sea un producto para el usuario medio, y también para el profesional.

El precio ronda los 140 euros por neumático (dependerá de la medida que necesitemos, grosor, etc.) y tanto la llanta como el neumático pasarían a ser un componente fijo de nuestro vehículo, sin necesidad de remplazo a lo largo de toda su vida útil.

La solución, por rocambolesca que pueda parecer, se suma a la lista de propuestas que están poniendo sobre la mesa grandes empresas para lograr un neumático que jamás pinche. Michelín y General Motors ya cuentan con un neumático sin aire y sin riesgo de pinchazos que empezará a comercializarse en 2024. Desarrollarlo supuso una inversión de más de 40,7 millones de euros, y el foco en este tipo de propuesta es claro.

En bicicletas, los sistemas airless llevan bastante tiempo inventados, aunque tanto en este tipo de vehículos contamos con un problema: no podemos jugar con la presión de los mismos. La presión resulta crucial dependiendo del terreno por el que va a circular el vehículo, una importante desventaja respecto a un neumático con aire en su interior.

Si hablamos de coches eléctricos, la propia Tesla ya ha iniciado pruebas con un compuesto sin aire. Sus resultados, como recogía InsideEvs, mostraban un correcto funcionamiento por debajo de los 88 km/h, aunque por encima de estas velocidades aún no se logró la estabilidad de un neumático convencional.