Musk anunció el Autopilot para Tesla. Horas después, un Model S provocó un accidente con nueve heridos

Elon Musk anunció por redes sociales la disponibilidad del Autopilot para el Tesla Model S el pasado 24 de noviembre. Cámaras de seguridad en San Francisco muestran que horas después se produjo un notable accidente con un Model S que lo llevaba activo. El coche decidió cambiar de carril y pararse por completo sin razón aparente, ocasionando una colisión múltiple.

Musk anunciaba el 24 de noviembre de 2022 las funciones de conducción autónoma para su Model S, el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. El informe policial detalla que el vehículo, un Tesla Model S, tenía activa la función de "conducción autónoma completa".

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



