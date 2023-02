Un multimillonario cree que el FSD de Tesla es un peligro. Y por eso ha pagado un anuncio negativo en la Superbowl

Se calcula que 113 millones de personas vieron en directo la pasada final entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. La Superbowl es, sin duda, uno de los eventos televisivos más importantes del año en Estados Unidos.

Pero más allá del resultado, cada final de la Superbowl viene acompañada de algunos clásicos: el clásico menú de los espectadores (medidos en millones), la esperada actuación del intermedio (esta vez a cargo de Rihanna) y los elaborados y carísimos anuncios del intermedio, que suelen ser un buen caladero de trailers.

Pero entre Guardianes de la Galaxia, Indiana Jones o Dragones y Mazmorras, un anuncio muy peculiar se ha colado por la pantalla de los estadounidenses. Un anuncio que cerraba con una pregunta que ocupaba toda la pantalla: ¿Por qué permite la NHTSA el FSD de Tesla?

Medio minuto de atropellos, de errores de cálculo del FSD de Tesla y miles y miles de dólares detrás de un anuncio que forma parte de una campaña mayor. La campaña que ha emprendido Dan O'Dowd contra la compañía de Elon Musk por su FSD (Full Self Driving, el sistema más avanzado de conducción autónoma de la compañía).

En el anuncio se puede ver cómo el vehículo comete diversos errores cuando se enfrenta a situaciones complicadas que gestionar. En las televisiones de los estadounidenses se han podido ver atropellos de niños (simulados por un maniquí, evidentemente), a carritos de bebé, invasiones del carril contrario o caso omiso a señales de advertencia, de Stop o de prohibición.

El anuncio es de una factura muy sencilla, pero las imágenes son impactantes. Una voz en off recalca todos y cada uno de los errores del FSD antes de llegar a la pregunta arriba señalada. Un ataque frontal contra una compañía que ha hecho de su Autopilot y su FSD uno de los grandes argumentos de venta.

Watch The Dawn Project’s #SuperBowl ad demonstrate critical safety defects in @Tesla Full Self-Driving. 6 months ago we reported FSD would run down a child. Tesla hasn't even fixed that! To focus their attention, @NHTSAgov must turn off FSD until Tesla fixes all safety defects. pic.twitter.com/AxJbN5oOSr