El motivo por el que Aston Martin quiere a Fernando Alonso no es su talento como piloto. Es su fama

En la mañana del 1 de agosto de 2022, una noticia ha hecho temblar la calma de la Fórmula 1. Fernando Alonso ficha por Aston Martin. El asturiano rellenará el hueco que deja Sebastian Vettel con su retirada y muestra a las claras por qué las marcas siguen queriendo formar parte de un deporte que viaja a contracorriente: el marketing.

Aunque desde que se anunciara su fichaje por Alpine en julio de 2021 se hiciera referencia a un proyecto a largo plazo, lo cierto es que había dudas de que Fernando Alonso encontrara en su antiguo equipo un lugar donde vivir sus últimos años en la Fórmula 1.

Nunca lo ha expresado claramente pero el asturiano debía ser tan consciente como cualquier aficionado a este deporte que conseguir un coche para pelear por las victorias era poco menos que una quimera. De hecho, se tuvo que pelear por enganchar a los aficionados con "El Plan" que, como más tarde confirmó el propio Alonso: "parte del plan es no saber qué es El Plan. Ese es El Plan: acojonar sin saber".

Cerradas las puertas de los grandes equipos, que consideran que tener a Fernando Alonso en su plantilla podría generar más tensión que beneficios reales, al bicampeón sólo le quedan los equipos de mitad de tabla. Y, entre ellos, sólo aquellos que pueden permitirse pagar una importante suma de dinero para su particular estrategia de marketing.

Si Alpine lo ha intentado durante dos años, Aston Martin será la siguiente escudería que contará con Alonso en su plantilla. La compañía pasa por horas bajas y ha apostado todo a la Fórmula 1 para mejorar su imagen, vender más coches y transitar de forma dulce al vehículo eléctrico. Y de momento va por mal camino.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether