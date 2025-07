Cuando Mercedes fabricó un "F1" de calle a tres millones de euros cada uno, se olvidó de algo importante: que no se incendiaran

El Mercedes-AMG One, uno de los hiperdeportivos más avanzados y exclusivos del planeta, ha sido llamado a revisión por un problema que, en principio, podría considerarse insignificante. Sin embargo, puede terminar con un coche que ronda los 3 millones de euros envuelto en llamas.

Por ese motivo, los propietarios de 219 de las 275 unidades que Mercedes fabricó de este modelo han recibido una llamada a revisión para ser revisadas cuidadosamente.

Un error diminuto, un riesgo enorme. Mercedes-Benz ha emitido una llamada a revisión para el Mercedes-AMG One debido a un posible fallo en el sistema hidráulico que acciona su alerón trasero activo. Según datos de la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania (KBA), 219 unidades fabricadas entre el 12 de diciembre de 2022 y el 9 de mayo de 2025 podrían estar afectadas por este defecto en su fabricación.

El problema radica en una pequeña pieza del sistema hidráulico, un pasador o clip, cuya función es garantizar el cierre estanco del circuito hidráulico. Según se lee en el informe de la llamada a revisión, la ausencia de esta pieza puede provocar fugas de fluido inflamable que, en contacto con partes calientes del motor, suponen un riesgo real de incendio.

La solución: rápida y sin complicaciones. A pesar de la gravedad potencial del fallo, la reparación es aparentemente sencilla y no requiere desmontar el vehículo ni realizar cambios estructurales. Fuentes de KBA han explicado a Motor1.com que un técnico especializado deberá comprobar si el pasador en cuestión está presente y, si falta, se instalará en una intervención que dura aproximadamente 90 minutos.

Hasta el momento, la marca no ha relacionado oficialmente este defecto con el incendio que sufrió en junio AMG One, tal y como contó AutoBild. Esa era la segunda unidad de un AMG One que ha ardido. El primero ardió mientras lo estaban preparando para entregarlo y ya estaba subido al camión de transporte. Por eso la marca considera que no existe conexión entre esos incidentes y el pasador del alerón.

Un hipercoche híbrido muy complejo. Más allá del sobresalto que a más de un propietario habrá tenido al recibir el aviso de la marca, el Mercedes-AMG One es un superdeportivo de récord. Se presentó en 2017 como ‘Project One’y fue desarrollado durante años por la complejidad de adaptar un motor V6 de Fórmula 1 con cuatro motores eléctricos para dar una potencia total 1.063 CV y llevar una etiqueta ECO en su parabrisas.

Las primeras unidades no comenzaron a fabricarse hasta 2022 según publicaba Autocar. De las 275 unidades fabricadas, 183 se han quedado en Alemania, mientras que el resto están repartidas por todo el mundo.

La exclusividad de un F1 de calle. El Mercedes-AMG One es un coche superexclusivo y con un desarrollo muy complejo dada la naturaleza de su mecánica. De hecho, el desarrollo del coche fue tan complicado que ni Ola Källenius, presidente de Mercedez-Benz estuvo de acuerdo con su fabricación.

"Tendré que volver a comprobar las actas de la reunión, pero estoy seguro de que estábamos borrachos cuando dijimos que sí", bromeaba el directivo sueco en declaraciones a Autocar.

Imagen | Wikimedia Commons (Matti Blume, Alejandro Migl)