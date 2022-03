Incluso Ferrari se rinde a la evidencia: ya tenemos la primera imagen de su primer SUV

Ya es oficial. Ferrari presentará su primer SUV a finales de 2022 y ya tenemos la primera imagen. La compañía italiana ha confirmado la producción de este vehículo y mostrado la que es la primera imagen oficial del conocido como Ferrari Purosangue.

Tras toda una vida centrado en los coches deportivos, Ferrari finalmente ha cedido y se introduce en esta popular categoría de vehículos. Pese a las reconocibles líneas, desde Ferrari insisten que no se trata de un SUV sino de un FUV (vehículo utilitario Ferrari). Todo un invento de categoría para intentar diferenciar su futuro modelo.

El Ferrari Purosangue será un coche único en el catálogo de la marca y seguramente su modelo más polémico. Un tipo de vehículo que rompe radicalmente con el estilo que la compañía ha tenido durante sus 75 años de historia.

You’ve heard the rumours… and we’re delighted to confirm they’re true (some of them). All will be revealed later this year. #Ferrari