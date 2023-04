Los híbridos enchufables no son para coches pequeños: el último movimiento de Renault lo demuestra

Vender menos pero más caro. La teoría a la que se agarran los fabricantes de coches no siempre se cumple. Una cosa es reducir el volumen de ventas compensándolo con precios más elevados y otra, muy distinta, es tener en cartera coches que no son rentables. Esto último es lo que le ha pasado a Renault.

Según informan en Caradisiac, Renault deja de ofrecer las mecánicas híbridas enchufables en los Captur y Mégane. De momento, en el configurador español están disponibles ambos modelos. Desde Renault no nos aclaran hasta cuándo será posible en nuestro país hacernos con uno de estos dos coches con mecánica híbrida enchufable pero sí nos confirman que se van a dejar de lado gradualmente.

El motivo es que, en ambos casos, las ventas son muy reducidas y no compensan la inversión que se hace en ellos para ponerlos en el mercado. Aunque sus precios son muy superiores, con diferencias de hasta 10.000 euros frente al modelo base, los pocos coches que se colocan en el mercado no terminan de compensar.

El PHEV no es para gamas bajas

Como hemos venido contando en los últimos meses, el precio de los coches se ha disparado en su mayoría. La mayor apuesta tecnológica, las mejoras en seguridad y las mejoras en el consumo y la eficiencia han provocado un crecimiento desmedido del coste de los vehículos en nuestro país.

A lo anterior hay que sumar que, con la llegada de la pandemia primero y la Guerra de Ucrania después, la escasez de semiconductores hizo que las firmas cambiaran su forma de entender el mercado: vender menos pero más caro empezaba a verse con buenos ojos. De hecho, Renault era una de las firmas que apostaba por esa política.

Pero la teoría no es extrapolable a todas las marcas y productos. Porsche y Volkswagen son un claro ejemplo de ello. La firma deportiva de lujo anunció hace unas semanas que sus coches no son lo suficientemente caros para conseguir los beneficios que prevén en los próximos años. Volkswagen dice que no está interesada en fabricar un coche eléctrico de masas si el margen de beneficios es inferior al 6%.

Las dos caras de una moneda. Y Renault está del lado de Volkswagen. La diferencia de precios entre los híbridos enchufables y los gasolina es tan alta que el Captur se encarece un 151%. En el caso del Mégane, el aumento es del 143%. Para ponerlo en contexto, un Mercedes EQE, que se ha hecho rentable con una diferencia de más de 20.000 euros euros respecto al Mercedes Clase E básico, se encarece menos proporcionalmente, un 134%.

A esto hay que sumar que, proporcionalmente, el sobreprecio que paga el cliente de un Mercedes EQE es mucho menos doloroso para su bolsillo que para el cliente al que va dirigido un Renault Captur o un Mégane híbrido enchufable. Es el mismo caso que el Volkswagen ID. 2all: si se encarece, el público no lo compra pero si se abarata más, los costes no permiten sacarle la rentabilidad deseada.

A lo anterior hay que sumar que es mucho más probable que el que busque un Renault Captur o Mégane híbrido enchufable quiera realizar una inversión en un solo coche. Y, en el típico "coche para todo" que está tan cerca de desaparecer, el maletero es uno de los valores prioritarios. En estos casos se suele buscar un coche que cumpla en ciudad, en carretera y en viajes o escapadas. Decidirse por un Renault Captur híbrido enchufable es hacerlo por un coche con apenas 265 litros de maletero, por los 422 litros del gasolina. En el Mégane híbrido enchufable se pasa de 521 a 389 litros.

Es una tecnología, por tanto, que no encaja ni a cliente ni a fabricantes. De hecho, Renault no renuncia al híbrido enchufable (ha hecho gala de ser una alternativa válida al coche eléctrico) pero desde la marca nos confirman que es una mecánica que quedará reservada a vehículos de mayor tamaño, donde el incremento de precio es más fácil de justificar, la pérdida de espacio es menos acusada y, sobre todo, el cliente cuenta con mayor facilidad para sobreponerse al coste del vehículo.

Foto | Renault