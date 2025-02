Una furgoneta repleta de paneles solares ha estado cuatro meses circulando por Europa. El resultado es tan bueno como dudoso

La ansiedad por la autonomía sigue siendo uno de los grandes inconvenientes a la hora de convencer a los escépticos del coche eléctrico. Desde hace años, los fabricantes hacen malabares para extender los kilómetros que se pueden recorrer con una sola carga de batería. Incluso hay debates sobre hasta qué punto es más interesante aumentar el tamaño de las baterías o mejorar los tiempos de recarga.

Entre esos malabares se ha probado con los paneles solares como solución a los problemas. Una opción que hasta ahora no parece haber dado los resultados esperados pero que unos investigadores alemanes señalan como una solución interesante para ganar hasta un 30% de autonomía.

¿Qué hay detrás de este estudio?

Una furgoneta solar que promete un 30% más de autonomía

El uso de la energía solar para la recarga de la batería de un coche y el aumento de su autonomía lleva mucho tiempo estudiándose. De hecho, en 2022 se presentó el Lightyear 0, un coche eléctrico con paneles solares que prometía extender la autonomía en 70 kilómetros cada día.

Poco más de un año después, la propia compañía anunciaba que cerraba su división de vehículos y que, de ahora en adelante, se quedaría con lo único que parecía tener futuro: sus paneles solares. Su historia es el mejor ejemplo de cómo parece funcionar todo lo que tiene que ver en la aplicación de paneles solares en los coches. Se hacen promesas de aumentos de decenas de kilómetros de autonomía, se genera interés, se comprueba que el sistema no es para tanto y acaba cayendo en el olvido.

En un coche eléctrico, el espacio para incorporar paneles solares es muy reducido. Se puede hacer en el techo, sobre el capó y en el maletero. Sin embargo, la superficie es relativamente pequeña, las formas curvas de las piezas encarecen las láminas solares que se pueden incorporar y, por si fuera poco, los resultados son poco alentadores.

De hecho, el Mercedes Vision EQXX, que la compañía germana utiliza para sus pruebas punteras con el coche eléctrico, apenas recuperó 43 kilómetros en un viaje que duró más de 1.200 kilómetros gracias a sus paneles solares. La compañía, sin embargo, está segura de que el sistema puede ser interesante y lo último que ha probado es una pintura solar con la que aseguran que pueden suponer hasta 12.000 kilómetros adicionales al año en un SUV mediano y en las condiciones de luz de Alemania.

Mercedes señala que la eficiencia del sistema es del 20% pero no ha confirmado de qué precio estamos hablando ni cuándo prevén que pueda estar disponible comercialmente. De momento, todo sigue formando parte de más investigaciones.

Lo que, por el contrario, afirma el estudio realizado por el Gauss Centre for Supercomputing eV y el Ministerio Alemán de Asuntos Económicos y Energía, publicado en Wiley es que un vehículo comercial ligero puede sacar rendimiento a esta tecnología.

Basan sus estudios en un proyecto que comenzó en 2021. Entonces, llenaron de placas solares la carrocería de una pequeña furgoneta y analizaron la energía recuperada entre los meses de abril y julio de aquel año en Hannover. Según sus resultados, la furgoneta podría haber recorrido 530 km de los 1750 km circulados. Es decir, un 30% de la distancia total.

Sin embargo, hay que tener varias cosas en cuenta. La furgoneta salía todas las mañanas a primera hora de casa (5:00 am) con destino al Institute for Solar Energy Research in Hamelin (ISFH). Allí, el coche permanecía detenido durante horas hasta que se terminaba la jornada laboral y el conductor volvía a casa recorriendo, de nuevo, los 45 minutos aproximados que tardaba a su trabajo.

Aseguran que con este sistema la furgoneta fue capaz de aprovechar más del 60% de la energía recuperada y que, en total, extendió su autonomía en un 30%. Sin embargo, en el estudio se deja claro que son estimaciones en las que se ha tratado de discriminar la energía recuperada por la frenada regenerativa, por ejemplo. Así mismo, señalan que las pruebas se realizaron en los meses de primavera y verano, donde la incidencia de la luz solar es mucho mayor.

Pero, sobre todo, hay un gran pero: estamos hablando de un vehículo comercial que pasaba horas y horas detenido y, además, posicionado estratégicamente para obtener la mayor radiación posible con el paso del tiempo. De esta manera, reducían las zonas de sombra y las áreas menos eficientes.

Desde luego, esta no es la forma de trabajar que se espera de un vehículo comercial que realiza jornadas mucho más movidas y que recorre mucho más de los 31,25 kilómetros registrados en cada sesión. En movimiento, es de esperar que la energía recogida por los paneles solares sea muy inferior porque aumentan los periodos de sombra sobre el vehículo y las placas están menos tiempo expuestas en su mejor posición. Además, si el vehículo comercial se mueve en un entorno urbano, es muy probable que las zonas de sombra aumenten.

Tampoco se especifica el coste que puede suponer disponer de este sistema. Es posible que en un vehículo comercial pueda tener más sentido que en un turismo pero habría que estudiar el peso añadido, el aumento de la temperatura en el interior del habitáculo y, posteriormente, cuánto tiempo necesitaría el coche enchufándolo a un cargador rápido (y su coste) para estimar si realmente tiene o no sentido.

Foto | Wiley

