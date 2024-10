Hay quien se ha propuesto reinventar el parasol del coche con paneles solares. No lo van a tener fácil

El autoconsumo está llenando de paneles solares los tejados y balcones. Ante esta gran acogida por parte de la ciudadanía hacia unas energías más limpias, se van desarrollando más prototipos e ideas. Así es como han llegado los parasoles con placas solares.

En un parasol. La empresa GoSun ha diseñado un parasol que funciona con cuatro paneles solares integrados que generan 60 vatios de electricidad. El producto tiene un puerto USB, donde se puede cargar dispositivos electrónicos y proporcionan unas pinzas para cargar la batería del coche.

La idea del proyecto es mantener el interior del automóvil fresco, mientras que el panel solar se ubica sobre el limpiaparabrisas. Además, dispone de un soporte de inclinación integrado que le permite orientar la placa hacia el sol en todo momento.

Pero, ¿solo por fuera? El producto a simple vista es un parasol y la lógica sería ponerlo dentro, pero la empresa estadounidense en su descripción e imágenes ha detallado que se pone sobre el limpiaparabrisas. El motivo no es otro que para que el coche esté fresco por dentro. No obstante, han proporcionado una guía para colocarlo dentro.

Sin embargo, en las reseñas, los consumidores explican que el producto concentra una idea muy buena, pero los robos están al orden del día y no es seguro dejarlo sobre la luna delantera. Mientras que las personas que han colocado el parasol por dentro expresan que no se ajusta adecuadamente y no rinde de la misma manera.

¿Qué ocurre con el vidrio del coche? El panel solar dentro del coche no recibe la misma irradiación solar por la filtración y el reflejo del vidrio. Además, los paneles solares son más efectivos cuando están expuestos directamente al sol y las altas temperaturas que puede albergar un coche también afecta al rendimiento de las células solares.

Otros proyectos que no llegan a ser parasoles. Otras empresas han intentado desarrollar un prototipo similar, la empresa solar Solara ha presentado un sistema para mejorar la autonomía de los coches 4x4. El prototipo es una lona que tapa toda la luna delantera y pone encima dos paneles solares con una eficiencia superior al 22%. Además, este si que cuenta con protección antirrobo.

Por su parte, la compañía GlassFixit ha creado un proyecto similar al de Solara, pero sin el recubrimiento en el parabrisas. La propia empresa ha detallado sobre su producto que puede usarse mientras el vehículo esté en movimiento, pero viendo las imágenes parece imposible y peligroso.

Integración de paneles solares en el automóvil. La revolución del autoconsumo abre las puertas a buscar nuevos lugares para aprovechar e invertir en energías renovables. A parte del mencionado parasol con paneles solares, también hay prototipos de ponerlas en el capó del coche, en la parte superior o directamente un coche solar.

La efectividad de los sistemas de carga. Este tipo de proyectos suele acompañarse de una serie de dificultades. El margen de superficie es muy pequeña lo que dificulta su colocación y/o que reciban suficiente luz. En otros proyectos como los micropaneles solares para la carga de un móvil demostraba como la eficacia de una célula solar también era condicionante para su optimización.

