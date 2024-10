Las ciudades del mundo son cada vez más calurosas. Los paneles solares solo van a aumentar el problema

La instalación de paneles solares en los tejados se ha presentado como una solución de autoconsumo. Sin embargo, un estudio ha relevado que en áreas urbanas puede provocar aún más calor.

¿Más calor? Un grupo de científicos internacional ha demostrado que las instalaciones de los paneles solares en los tejados (RPVSP, por sus iniciales en inglés) pueden tener consecuencias inesperadas en distribución del calor en la superficie urbana. El estudio ha detectado que los módulos solares absorben más calor del sol en lugar de reflejarlo, lo que produce un aumento de la temperatura de entre 1 ºC a 1,9 ºC durante el día.

¿Cómo opera el efecto calor? El aumento de la temperatura en los RPVSP produce cambios en las condiciones atmosféricas cercanas al suelo, en la capa de la atmósfera de la ciudad y en el comportamiento de las brisas marinas. Esta situación se suma como un factor más al fenómeno “isla de calor”.

Las ciudades son vulnerables a este efecto por la retención de calor. Las fuentes son múltiples en la urbe, como el asfalto, los motores, los aires acondiciones y, ahora, los paneles solares de tejado.

¿Cómo se hizo la muestra? En el análisis se comparó las ciudades de Sídney, Austin, Atenas y Bruselas, teniendo en cuenta las políticas de la gestión de las instalaciones de paneles solares. Sídney fue la ciudad donde más se eleva la temperatura durante el día llegando a 1,9 °C, siguiéndole en el podio se encuentra Austin con 1,8 °C y después Calcuta con 1,5 °C. Después en la noche siempre se enfría llegando incluso a 0,3 °C como ocurre en Bruselas o 0,4 °C en Atenas.

El estudio identificó que los RPVSP absorben hasta el 90% de la energía solar y solo convierten en electricidad el 20%, el restante contribuye al calentamiento. En definitiva, los paneles solares de tejado aumentan las temperaturas en las áreas urbanas durante el día, pero en la noche ayudan a reducir la temperatura porque el calor acumulado se disipa más rápidamente.

¿Cómo pudieron analizarlo? El grupo internacional de científicos ha desarrollado un nuevo modelo de evaluación de los RPVSP y cómo afecta en los microclimas urbanos. Para ello, la investigación ha utilizado una herramienta avanzada de predicción del clima (WRF) que combina información sobre el consumo energético de los edificios (BEM) y cómo afecta al entorno urbano (BEP).

Pero, ¿el calor no debilita al panel solar? El calor que se acumula en los paneles solares no es bueno, reduce su eficiencia. Aunque son más efectivos a mayor radiación solar, su rendimiento disminuye por cada grado extra. No hay que mezclar exposición con temperatura. Sin embargo, los ciclos combinados para seguir preservando la energía están siendo una solución, al menos en España donde las olas de calor están aumentado.

¿Entonces que es mejor los parques solares o tener un panel solar? Como todo tiene sus ventajas y desventajas, pero ambas son importantes en el marco actual. Por un lado, el autoconsumo permite independencia energética y reducir la factura de la luz. No obstante, la eficiencia del panel se puede ver perjudicado por las altas temperaturas y también genera la subida de calor. Por otro lado, los parques solares aprovechan grandes extensiones de terreno para producir energía a gran escala, pero el impacto visual y el uso del suelo no están exentos de polémica.

