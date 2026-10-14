François Provost, CEO de Renault: "Creo que las reglas del juego en España no son muy equitativas"

El director general de Renault, François Provost, ha puesto el plan de incentivos del Gobierno para vehículos eléctricos en su punto de mira. Y es que en el Salón del Automóvil de París, al cual pudimos asistir hace unos días, el CEO de la compañía argumentaba que el Plan Auto+ está ayudando a los híbridos enchufables importados a restar protagonismo al Captur fabricado en Valladolid, y afirma que la producción de la planta ha disminuido como consecuencia de ello.

Por qué importa. España es uno de los mercados europeos donde las marcas chinas están presionando con más fuerza, y también es donde Renault alberga sus operaciones industriales clave. Según apunta CincoDías, los fabricantes chinos acapararon el 38% de las matriculaciones de vehículos enchufables (vehículos 100% eléctricos y PHEV) en España entre enero y septiembre. Así que la queja de Provost convierte esta historia en una cuestión industrial.

Competencia. Provost declaraba a un pequeño grupo de periodistas que las reglas del juego en España “no son muy equitativas”. Y es que tal y como cuenta el máximo responsable de la marca, el dinero público está financiando un generoso apoyo a los PHEV fabricados fuera de Europa, lo que afecta directamente a la planta de Valladolid. El Plan Auto+ apoya a modelos fabricados en Europa, mientras que las importaciones reciben un subsidio menor.

Según Provost, la producción allí ha caído un 20% debido a esta competencia y que algunos PHEV importados se venden a precios similares a los de un Captur fabricado en España. La planta de Valladolid es precisamente la que fabrica el Captur y el Symbioz, que utilizan el sistema híbrido completo E-Tech de Renault. Estos son híbridos no enchufables.

Entre líneas. Provost declaraba al grupo de periodistas que preferiría que los incentivos se centraran en los vehículos totalmente eléctricos en lugar de en los PHEV, y que no le gusta el sistema de subvenciones de España. Aunque cabe señalar que Renault tampoco está totalmente al margen del debate, ya que el Rafale PHEV, fabricado en Palencia, también puede beneficiarse de estos incentivos.

El director general celebraba además el reciente acuerdo entre la UE y China, afirmando que debería ayudar a organizar la llegada de los fabricantes chinos de una manera más ordenada. Y también argumentó que la brecha de costes entre los ecosistemas industriales chino y europeo ronda “entre el 30% y el 40%”, por lo que unas importaciones sin control serían la única vía de crecimiento para las marcas chinas. También pidió decisiones políticas rápidas para apoyar a la industria europea, incluida la Industrial Accelerator Act, que se está debatiendo en Bruselas.

Sobre el futuro de la planta. Provost también tuvo cuidado de no sonar alarmista. Renault afirma que la actividad de Valladolid está asegurada para los próximos tres o cuatro años, y no se han anunciado despidos ni cierres. Su preocupación es lo que viene después, pues la renovación del Captur todavía está por decidir. “Esto me preocupa un poco”, compartía CincoDías, aunque añadió que todavía hay tiempo para decidir. El riesgo, afirma, surgiría si la UE no concede flexibilidad en el sistema de medias de CO2 para 2030 y siguen llegando híbridos y PHEV chinos con precios agresivos.

Cabe señalar además que Renault anunció recientemente una inversión de 600 millones de euros en España entre 2026 y 2030. Esto cubre cinco nuevos modelos para Valladolid y Palencia, dos de ellos eléctricos, y el programa comenzaría a desplegarse a partir de 2028. Palencia acogerá la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0.

China y sus precios agresivos. Provost reconoce que algunos productos chinos pueden ser un 20% más baratos al por menor, pero afirma que los compradores deberían fijarse en la propiedad, pues pone énfasis en cuestiones sobre quién reparará el coche en cinco años, quién suministra piezas de repuesto en 24 horas y quién respalda una batería de vehículo eléctrico durante un máximo de 15 años. Barriendo hacia su terreno, como cabía esperar, añade que los valores residuales del Grupo Renault están entre 5 y 10 puntos por encima de la media de sus competidores.

Imagen de portada | Renault Group

En Xataka | La recarga es el gran freno del transporte eléctrico, así que Honda propone una carretera que sea un cargador inalámbrico