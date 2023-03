La F1 no tenía suficiente con más de 40 patrocinadores por coche. Así que ahora van a cambiar en plena carrera

"La Fórmula 1 se basa en dos cosas: innovación y patrocinio". La frase es de Seamless Digital y señala uno de los grandes retos que afrontan las escuderías a la hora de sacar la máxima rentabilidad económica de las competiciones: quizás el margen para innovar en el desarrollo de mejores y más veloces coches sea casi infinito, pero lo que está limitado es desde luego el espacio sobre el que serigrafiar marcas. Al fin y al cabo la carrocería de un bólido da para lo que da. ¿O no?

Seamless y McLaren Racing han considerado que la respuesta es "no". Y para no limitarse a la reducida superficie que dejan los vehículos de F-1 han decidido echar mano una tecnología similar a la que empleamos en los Kindle. El punto de partida era bastante simple: ¿Por qué la publicidad de los vehículos tiene que ser estática? ¿Qué pasaría si, en vez de las marcas adhesivas o pintadas que llevamos viendo toda la vida sobre las carrocerías, usáramos pantallas digitales?

El planteamiento era desde luego atractivo. Una panel digital, similar a los que usamos para leer en cama, permitiría que en el hueco que ahora ocupa una única pegatina se vayan sucediendo varias marcas. Mismo espacio, más patrocinadores, mayores oportunidades. En 2021 McLaren y Seamless decidieron pasar de la teoría a los hechos con pruebas que se extendieron hasta principios de 2022.

190 gramos que revolucionan la publicidad

"La tecnología funcionó como una instalación autoalimentada aislada, montada en una pieza de carrocería y cubierta con vinilo para no llamar la atención en la pista. Las pruebas nos permitieron asegurarnos de que el peso del sistema se reducía al mínimo, los paneles se alineaban con precisión y no tenían efectos adversos en la aerodinámica", explica Spencer Busby, ingeniero de McLaren Racing, y recalca: "Era importante que los paneles no afectaran a otras actividades operativas".

Quizás en un automóvil convencional el proceso resultase más sencillo. Cuando de lo que hablamos es sin embargo de alardes de la ingeniería diseñados al milímetro para alcanzar velocidades de vértigo y ser lo más aerodinámicos posible, la cosa se complica. Los paneles debían ser lo suficientemente grandes y visibles como para que los pudiesen ver los espectadores desde sus TV, pero, claro está, sin distraer al conductor ni interferir con el resto del funcionamiento del coche.

McLaren's F1 team has 40+ sponsors.



So they are introducing kindle technology on the car that allows them to rotate sponsors every 45 seconds throughout the course of a race.



The panel weighs just 190g, and they are testing the same tech on helmets.pic.twitter.com/w1iO1TSbf4 — Joe Pompliano (@JoePompliano) February 23, 2023

Given the commercial gains it still has to fit into an F1 environment. So, it's very light, just 190g for this weekend's set up.

This includes the displays & the tiny USB stick sized controller.

It all connects to the car's own power & CAN bus.

Its been tested for heat/vibration pic.twitter.com/qGCRNbVt02 — Craig Scarborough (@ScarbsTech) October 20, 2022

Solución: los laterales de la cabina.

Las piezas son muy livianas, tanto que según precisa Seamless el sistema de dos pantallas que usa McLaren pesa solo 190 gramos. En pista superaron además las pruebas de resistencia y aerodinámica, con un consumo "excepcionalmente bajo" de batería. "Esto da como resultado un déficit de rendimiento no medible cuando se usa en una aplicación de cerreras", detalla la compañía.

La alianza entre ambas compañías se anunció en otoño, cuando McLaren avanzó que pondría en práctica el sistema de dos pantallas en sus MCL36 y durante las sesiones de entrenamiento de los viernes. La medida —precisaba entonces— se estrenó en el Gran Premio de Estados Unidos con la intención de extenderla durante el resto de la temporada 2022. El acuerdo es plurianual.

"Poder cambiar la marca en tiempo real en un automóvil de Fórmula 1 brindará mayor flexibilidad y valor a los equipos y socios", celebraba Mark Turner, director ejecutivo de Seamless Digital, firma que se fundó en 2008 como una spin-off de Silverstone Paint Technology. Su solución abre la puerta a nuevas posibilidades, como planificar publicidad específica pensando en cada ubicación, hora o incluso teniendo en cuenta las fluctuaciones en los nivel de audiencia.

En los últimos días se hacía eco de sus posibilidades el inversor y empresario ligado al mundo del deporte Joe Pompliano, quien destacaba cómo el sistema de McLaren le permite ir rotando las marcas de sus patrocinadores cada 45 segundos durante una misma carrera. "Pesa solo 190 g y están probando la misma tecnología en cascos", avanzaba, junto a un vídeo en el que se aprecia el dispositivo.

McLaren no es en cualquier caso el primero que sueña con las posibilidades de carrocerías capaces de cambiar de colores sobre la marcha. Hace un año BMW ya aprovechó el escenario del CES para mostrar su experimentación en ese mismo campo: un BMW iX M60 capaz de variar su tono con solo presionar un botón.

Imágenes: McLaren y Seamless Digital