Elon Musk ha vuelto a ganar dinero a espuertas con Tesla: 10.000 millones de dólares en una mañana

Tras un bache temporal en su balance de resultados, ocasionado por la polémica pugna que el millonario ha tenido con los accionistas de Tesla a cuenta de su bonificación salarial milmillonaria, el voluble magnate sudafricano vuelve a sumar enteros a su fortuna personal.

El patrimonio estimado de Elon Musk ha vuelto a incrementarse en unos 10.000 millones en solo un día. No, no le ha tocado la lotería, a no ser que tocarte la lotería sea tener el control de casi el 12% de las acciones de Tesla.

Tras la tormenta, llega la calma. Tras unos meses de caída, Tesla ha volvió a recuperar la confianza de los inversores, revalorizando las acciones de la compañía hasta un 25% con respecto a la jornada anterior. Eso hizo que el valor del 12% de las acciones de Tesla en poder de Elon Musk pasaran de una valoración aproximada de 150.000 millones a 160.000 millones de dólares en una sola jornada.

Las buenas noticias no vienen solas. Los buenos resultados de Tesla en los mercados bursátiles no es fruto de la casualidad. Tras un final de 2023 e inicio de 2024 marcados por los malos resultados en ventas de vehículos, problemas de producción para el Cibertruck y el aplazamiento sine die de su proyecto de coche eléctrico barato por debajo de los 25.000 dólares, los inversores de Tesla por fin recibían buenas noticias.

Según publicaba la BBC, el motivo de este cambio en la tendencia fue la presentación de resultados de ventas del segundo trimestre de Tesla, que se saldó con casi 444.000 vehículos entregados a finales de junio. Lo que supone un balón de oxígeno del 14,8% con respecto al trimestre anterior.

Elon Musk vuelve a liderar la lista de millonarios. La adjudicación del bono salarial de 46.000 millones de dólares en la pasada junta de accionistas de Tesla (todavía pendiente de ratificar por la justicia) y el incremento en la cotización de Tesla, han devuelto a Elon Musk a lo más alto de la lista en tiempo real de millonarios de Forbes, acumulando una fortuna estimada de 248.500 millones de dólares.

Jeff Bezos se encuentra justo por detrás en segunda posición con una fortuna de 214.500 millones de dólares, y el magnate de la moda de lujo Bernard Arnault se descuelga hasta el tercer puesto con 194.500 millones de dólares.

Imagen | Flickr (Haddad Media)