La DGT no va a quitarle el carné de conducir a los mayores de 65 años. Ni antes ni después de las elecciones

Llevamos meses hablando de la DGT, los mayores de 65 años y el carné de conducir. Ahora, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, la polémica recurrente ha vuelto a asaltar los medios de comunicación y las redes sociales. Una polémica que, en el fondo, tiene mucho de bola de nieve y muy poco de verdad.

Mayores de 65 años. Sí, hace tiempo que la DGT ha puesto el foco en los mayores de 65 años. Desde hace tiempo, el organismo viene avisando de que los conductores de mayor edad son los que más accidentes mortales sufren y los que mayor número de heridos de gravedad acumulan.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los conductores mayores también están inmersos en un menor número de accidentes. De hecho, tienen cuatro veces menos accidentes que los menores de 25 años. Sus choques son menos frecuentes pero tienen sus consecuencias son más graves, pues su edad facilita los casos fatales al volante.

Sí, pero. Es la respuesta más habitual que se escucha cuando un mayor de 65 años acude al test psicotécnico. La norma marca que a partir de esta edad, los exámenes se revisan cada cinco años, en lugar de cada década, como sucede con los menores de 65 años.

Sin embargo, un facultativo puede imponer algunas restricciones a la hora de renovar el carné de conducir. Mapfre asegura que estas limitaciones se imponen al 61% de los conductores que revisan su carné de conducir pasados los 65 años. ¿Cuáles son? Tener prohibido circular de noche o restringir la circulación en unos kilómetros a la redonda de la vivienda habitual, por ejemplo. En 2018, la DGT elevaba este porcentaje al 81%.

Las declaraciones. En los últimos meses, la DGT ha insistido en que es necesario reducir los tiempos entre visita y visita al facultativo. "Me parece excesivo que una persona de 90 años pueda tener su permiso de conducir durante cinco años sin renovarlo", aseguraba Pere Navarro en noviembre de 2021.

En la Vial Week (Semana de la Seguridad Vial) también de 2021, evento organizado por la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), María José Aparicio, subdirectora de la DGT, aseguró lo siguiente: "tenemos que proteger a las personas mayores, pero siempre fomentando su movilidad, seguridad y libertad" y recalcó que era necesario reducir los tiempos entre exámenes.

¿Qué ha cambiado? Sustancialmente: muy poco. A pesar del alarmismo sembrado por algunos medios de comunicación y algunas cuentas en redes sociales, la DGT no ha cambiado los tiempos de renovación ni ha anunciado que vaya a retirar el carné a los mayores de 65 años. Sí ha retocado los exámenes psicotécnicos pero siguen siendo igual para el conductor de 18 años y para el de 90 años.

La única referencia cercana a un cambio en los plazos (más allá de las declaraciones) es la Estrategia de Seguridad Vial 2030, en la que se repite en. varias ocasiones que se quiere proteger mucho más a las personas mayores. De proposiciones sobre cambios en las renovaciones, no hay nada.

Como bien explican en Motorpasión, los plazos podrían volver a los existentes antes del cambio de 2009 (exámenes cada dos años a partir de los 70 años). O bien podrían por otro camino o, al contrario de todo lo anterior, mantenerse como está pues hay que presentar un nuevo proyecto normativo que, evidentemente, no se podrá aprobar ante las inminente elecciones generales.

Rumores y nuevas elecciones. Rumores sin fundamento, para ser más exactos. Y es que no hay declaración o información oficial de la que se pueda sacar en claro o, al menos, intuir que la DGT tiene intención de retirar el carné de conducir. No, no se va a vulnerar "los derechos fundamentales de los mayores de 65 años", se podrá ir a trabajar en vehículo privado y no se ha abierto ningún melón.

A todo lo anterior hay que añadir que estamos a la espera de unas nuevas elecciones. El nuevo Gobierno, como también sucede con los peajes, tendrá que decidir qué se hace, sacar un nuevo texto, aprobarlo... es decir, seguir los pasos parlamentarios correspondientes y, por tanto, la DGT no tiene potestad por sí misma para prohibir circular a los mayores de 65 años.

Y, con lo que votan, tampoco parece que vaya a ser una medida que tome nadie.

