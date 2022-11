Coolwalk ya está con nosotros pero tiene un problema: su pantalla completa. Así podemos activarla

Hace apenas unos días, Google ha empezado a liberar Coolwalk en su última versión de Android Auto. El diseño se presentó hace ya medio año pero ha sido en los últimos días cuando se ha podido acceder a ella en una versión completamente estable.

Pese a todo, lo primero que debemos tener en cuenta es que este nuevo diseño no está disponible para todos los usuarios, aunque su generalización es sólo cuestión de tiempo. Sí somos conscientes de que Google está abriendo cada vez a más dispositivos esta nueva interfaz que hasta ahora se podía acceder a ella en sus fases beta.

El gran cambio de Coolwalk y cómo activar la pantalla completa

La gran novedad con Coolwalk es que la interfaz de Android Auto se simplifica y se estiliza. Por el camino han optado por tomar algunas decisiones de diseño que la asemejan a CarPlay, como la posibilidad de dividir la pantalla y tener a golpe de vista el mapa y un widget para controlar aquello que está sonando.

Este es, sin duda, el gran cambio de Coolwalk, la entrada de la multitarea en la pantalla de nuestro coche. Además de que dos aplicaciones compartan pantalla, una se muestra más grande que la otra y pueden alternarse a gusto del conductor. Lo más habitual es que las aplicaciones de música y el mapa compartan espacio.

Coolwalk con pantalla partida por defecto

Sin embargo, es posible que pongamos una lista de reproducción, un disco o un podcast que no queramos cambiar durante muchos minutos (u horas) y prefiramos tener la pantalla completa con el mapa.

En este caso, Coolwalk no es todo lo intuitivo que nos gustaría. Si intentamos arrastrar la aplicación, simplemente se alternará entre aplicación prioritaria y aquella que comparte el resto del espacio, pero no se mostrará a pantalla completa.

Coolwalk con pantalla completa

Para llegar a este punto, es imprescindible pulsar el botón de la aplicación de Google Maps y, así, podremos ver el mapa a tamaño completo. El problema, de momento, es que esta interfaz no está disponible para otras aplicaciones muy usadas por los conductores, como Waze o Here We Go.