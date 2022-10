Cómo utilizar Android Auto y Apple CarPlay sin cables dentro del coche: de Carsifi a OTTOCast

Los móviles se han convertido en una extensión más de nuestro brazo casi en cualquier contexto. Sin duda, uno de ellos es el mercado del automóvil, donde la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay es ya casi indispensable para todo aquel que quiera colocar un nuevo vehículo en el mercado.

De hecho, el uso del teléfono móvil es uno de los grandes peligros que se ven en nuestras carreteras en el día a día. La posibilidad de contar al volante con mensajes, música y navegador ha llevado a la DGT a endurecer los castigos económicos por sus infracciones pero también ha hecho que se multipliquen los soportes para teléfonos y las ganas de replicar la pantalla del smartphone en la de nuestros vehículos.

El problema de algunos coches es que, a pesar de contar con Android Auto o Apple CarPlay, es necesario tener un cable en formato USB tipo A o C para que sea compatible. Es decir, que no existe una compatibilidad inalámbrica. Esto puede ser especialmente engorroso si no queda demasiado espacio para dejar el teléfono móvil, como nos sucedía en nuestra prueba del Aiways U5.

En ocasiones, el uso de cables en lugar de las conexiones inalámbricas pueden parecer un "problema del primer mundo" pero cuando se acostumbra al uso de Bluetooth para replicar la pantalla del teléfono, es difícil volver atrás. En estos casos, hay aparatos que pueden ayudarnos (y mucho) a mejorar la experiencia.

Android Auto y Apple CarPlay, sin cables

Para hacer de nuestro coche un vehículo con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, es tan sencillo como hacernos con alguno de los productos que dejamos a continuación. Estos son los más demandados.

Carsifi

Es una de las opciones más buscadas. Se trata de un pequeño aparato con conexión USB C pero de cable independiente, por lo que se puede utilizar en esta toma o con USB A. Cuenta con una aplicación propia con la que emparejar el teléfono móvil y configurarla para que se active automáticamente cuando arrancamos el coche y detecte el Bluetooth del smartphone.

En la base cuenta con un LED que se ilumina para indicar el estado del aparato y, además, con el botón central denominado "Magic Button" podemos saltar de un teléfono móvil a otro si ambos están emparejados. La compra se realiza por su página oficial pero el envío a la Unión Europea es gratuito. Su precio: 89 dólares.

OTTOCast

Otra alternativa para el que busca un dispositivo Bluetooth para lanzar Android Auto pero también Apple CarPlay. Lo bueno es que, en este caso, hay una versión dedicada al sistema de Apple pero también se puede elegir otra que soporte ambos sistemas operativos. Eso sí, será necesario desembolsar 55 euros más si queremos contar con las dos opciones.

OTTOCAST Adaptador inalámbrico de coche Android para coche inalámbrico AA Car Play Auto 2 en 1 dongle sin cable Plug Play Wirelesscarplay para coches con cable CarPlay (año de construcción: 2016-2022) Hoy en Amazon por 155,99€

Carlinkit

Como en el caso anterior, Carlinkit ofrece una opción doble para quien busca una conexión inalámbrica para sus Android Auto o Apple CarPlay. El aparato permite que los teléfonos con cualquiera de estos sistemas operativos ofrezcan todo su potencial al volante. Incluye, además, tanto cables USB C como de tipo A.

CarlinKit Mini Ai Box Android Auto y Adaptador CarPlay inalámbrico, Sistema Android 11 Independiente, Compatible con Youtube, Spotify, Solo Compatible con Coche con CarPlay con Cable OEM Hoy en Amazon por 170,99€

Motorola MA1

Es otra posibilidad si lo que tenemos es un móvil Android. De hecho, es la opción oficial. También es necesario comprarlo por la página oficial pero tiene la pega de que su cable es fijo, por lo que no podremos jugar con diferentes tamaños a la hora de instalarlo en el coche.

CarPC

Una opción distinta es CarPC. Es un dongle de Android, por lo que permite acceder a todas las aplicaciones soportadas por el sistema operativo, más allá de Android Auto. Se conecta mediante USB A y, por ejemplo, podemos reproducir aplicaciones como Netflix en nuestro vehículo cuando estemos parados. Una opción diferente para quienes quieren ir más allá.