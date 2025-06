BYD está rompiendo el mercado del automóvil con unos precios bajísimos. Ahora tiene a toda la industria en contra

China ha entrado en una nueva guerra de precios en su mercado del automóvil. Muchos meses después de que BYD y Tesla dieran la batalla rebajando sus precios para tratar de sacar de punto a su competencia, la compañía china ha vuelto a poner de relieve el poder que tiene en sus manos para impactar sobre sus rivales.

Y por el camino se ha llevado críticas de los analistas, de sus competidores y hasta del propio Gobierno chino.

Una jugada ya conocida. En abril de 2024, BYD y Tesla jugaban mano a mano en una carrera por ver quién podía reducir más los precios de sus coches. Entonces, la compañía de Elon Musk miraba de tú a tú las ventas de eléctricos de BYD pero desde hace unos meses la empresa china se ha quedado en lo más alto de la tabla.

Entonces supimos que la estrategia podía llevarse por delante a algunos de sus competidores. BYD jugaba con su capacidad para vender a volumen para poner en el mercado coches más baratos y atractivos mientras que Tesla disponía de un amplio margen de beneficios para presionar a sus rivales.

Volviendo a las andadas. Ahora ha sido BYD, en solitario, la que ha puesto toda la carne en el asador. Y la industria patas arriba. La compañía ha bajado los precios de forma muy agresiva, hasta el punto de que el BYD Qin Plus DM-i, una sedán híbrido enchufable, ha bajado su precio en más de un 40% en los últimos dos años.

Estos descuentos se vienen aplicando desde hace menos de un mes pero son la continuación de rebajas que ya se venían aplicando en el mes de abril. Algunos de sus modelos han rebajado su precio en un 34% en estas últimas rebajas pero, sobre todo, sorprende que un coche como el BYD Seagull, que ya es el coche más barato del mercado, esté disponible ahora un 20% más barato.

Una tendencia peligrosa. Estas rebajas de precios de BYD han ido empujando al resto de la industria en el último año. Los datos los refleja Bloomberg en un potente gráfico: de los 30 coches más vendidos de China, sólo uno ha aumentado su precio. Da igual si miras a los fabricantes chinos o los extranjeros, sólo el Tesla Model Y está más caro ahora (actualización mediante) que hace dos años.

Esto, según sus analistas, es un problema ara la industria. Aseguran que si el cliente no tiene la seguridad de que los precios se mantengan es muy posible que retrasen su compra. Eso podría estar lastrando parte de las ventas de coches actuales.

La segunda perspectiva es la de los fabricantes. Reuters ya señalaba en 2023 que buena parte de los fabricantes de automóviles en China no eran rentables. Según sus cuentas, BYD sí conseguía ganar dinero neto con cada coche vendido pero sus grandes rivales como XPeng o NIO perdían entre 10.000 y 20.000 dólares por unidad vendida.

Lluvia de críticas. El último movimiento de BYD parece haber cansado a los rivales. El China Chongqing Auto Forum ha sido un reflejo de las tensiones que existen en la industria del automóvil. Recogen en CarNewsChina que los ataques entre competidores han volado durante toda la charla.

Mientras que desde BYD volvieron a insistir en la idea de que están sufriendo ataques difamatorios coordinados, desde Geely han asegurado que su competidor se comporta como un hipócrita. El medio especializado en la industria china sostiene que Victor Yang, vicepresidente de Geely y encargado de las relaciones públicas y de comunicación espetó a su rival un duro Isn’t this just a case of the thief crying thief? Lo que podría traducirse por algo así como "se cree el ladrón que todos son de su condición".

No fue el único dardo envenenado del evento, señalan en CarNewsChina. Entre los responsables de Huawei y Xiaomi también se dieron declaraciones cruzadas a tenor de sus vehículos eléctricos y sólo desde Chery parece que templaron las aguas con un mensaje más políticamente correcto, señalando que la intensa competencia hacía mejor al mercado.

"Un Evergrande" Los ataques de rivales a BYD tampoco han sido una novedad. Hace solo unos días que desde Great Wall Motors, otra de las grandes compañías chinas, aseguraban que el mercado del automóvil vivía en una burbuja que ya se podía definir como "un Evergrande", haciendo referencia al colapso de su mayor constructora.

Sin dar nombres, Wei Jianjun, máximo responsable de Great Wall Motors apuntó a que la situación de la industria no era saludable y que las automatriculaciones de vehículos estaban siendo demasiado altas, con el fin último de maquillar los resultados. Lei Yunfei, responsable de las relaciones públicas de BYD, no tardó en contestar en Weibo, haciendo referencia las críticas que estaba recibiendo la compañía.

Y el Estado contesta. Después del tira y afloja entre Great Wall Motors y BYD, las instituciones llamaron a los principales fabricantes para atender el problema de las automatriculaciones. Se sabe poco o nada de lo que allí se trató pero Reuters dejaba entrever este movimiento era una llamada de atención a BYD.

Días después de esa reunión, People's Daily (medio de comunicación que se tiene como uno de los portavoces del Partido Comunista Chino) recogía en un artículo relacionado con las ventas de coches de nueva energía (eléctricos e híbridos enchufables) llamamientos para huir de "las guerras de precios".

En él se especificaba que tanto la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM) como el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) habían hecho llamamientos para no caer en este tipo de prácticas pues señalaban que " recientemente la industria ha visto una disminución de la rentabilidad, en gran parte debido al aumento de la competencia marcada por guerras de precios desordenadas".

