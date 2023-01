BYD Seagull: todo lo que sabemos sobre el pequeño coche eléctrico barato que quiere romper el mercado

Quizás no te suene BYD Auto pero, en los próximos años, será uno de los principales actores en Europa dentro del marco del coche eléctrico barato. El gigante Chino traerá a nuestro país propuestas como el Atto 3, Han y Tang, dos SUVs y una berlina con autonomías de hasta 500 kilómetros. No obstante, el vehículo que más está sonando aún no se ha presentado: el BYD Seagull.

Si el coche eléctrico quiere ser barato, tiene que ser pequeño, y desde BYD ya están rematando su propuesta para conquistar el mercado desde su parte más baja. El Seagull será un coche eléctrico barato, pequeño y con grandes papeletas de acabar aterrizando en España de afianzarse el fabricante en nuestro país. Te contamos todas las especificaciones y características que se conocen hasta la fecha.

¿De dónde salen BYD y sus coches?

Al no ser BYD una compañía demasiado conocida aún, vamos a ponerte un poco en contexto. BYD Auto, subsidiaria de la multinacional china BYD Co Ltd, es una empresa china bastante joven, fundada en 2003. La empresa matriz tiene unos años más, fundada en 1995 con el objetivo de fabricar baterías. De hecho, buena parte de los teléfonos Motorola, Nokia y Siemens de la época, contaban con baterías de BYD.

Entre sus inversores destaca Warren Buffet, uno de los principales responsables de la popularidad que está adquiriendo la compañía. Tal es su influencia que, pasado el ecuador de 2022, Buffet redujo su participación en la compañía, haciendo caer las acciones de BYD en hasta un 13%.

Más allá de esta curiosidad, BYD tiene pretensiones más que ambiciosas. Entre su catálogo encontramos berlinas, SUVs de tamaño pequeño y medio, e incluso el espectacular YangWang U9, una bestia eléctrica de más de 1.000 CV de potencia y cuatro propulsores. Bajando al mundo real encontramos propuestas como el Seagull, un pequeño eléctrico nacido para ser asequible.

¿Cómo será el diseño del BYD Seagull?

El diseño del BYD Seagull no guarda secretos. Será un coche muy pequeño, un hatchback de cinco puertas con cuatro asientos. El diseño de sus faros será bastante afilado, contará con una generosa parrilla en el frontal y con unas curiosas líneas de cintura que pretenden elevar el impacto visual desde abajo hacia arriba.

En su parte trasera, toma protagonismo el sistema de iluminación, bastante al estilo de los vehículos más actuales. Dejará ver el logo de la marca "Build Your Dreams", la antiniebla trasera y unos pequeños neumáticos (para minimizar los consumos y aumentar la autonomía).

No tenemos tan claro cómo serán los acabamos del interior. Las imágenes filtradas nos dejan ver un sistema de doble pantalla. Una enorme consola central de más de 10 pulgadas, y una pequeña pantalla frente al volante con los principales indicadores (velocímetro, tacómetro, autonomía, etc.). La consola central, bastante simple, guarda espacio para dos salidas de aire, botón de encendido y dos posavasos enfrentado con una base de carga inalámbrica.

Queda la duda de si habrá algún rastro de botón físico para la climatización, como parece intuirse en la imagen, o si será usa solución completamente táctil integrada en el centro de dicha consola. Sea como fuere, el Seagull nacerá como un coche económico, por lo que podemos esperar plásticos duros y un remate básico para minimizar costes.

¿Cuáles serán las características del BYD Seagull?

El BYD Seagull nace como urbano eléctrico de coste asequible, por lo que sus características juegan acorde a esto. Se trata de un vehículo con unas dimensiones de 3780/1715/1540 mm, un pequeño utilitario con 2500 mm de distancia entre ejes. Es ligeramente más largo que un Hyundai i10, por lo que no será tan diminuto como pueden mostrar las fotografías actuales.

Es importante destacar que, según los datos filtrados, el peso de este coche será de 1160-1240 kg. Respecto a un coche de su mismo segmento, son unos 200 kilos de diferencia, pero son cifras muy similares a las de un segmento B como el Ibiza o Renault Clio.

Las medidas de sus neumáticos serán de 165/65 R15 o 175/55 R16. Las primeras son prácticamente idénticas a las del Dacia Spring, unos neumáticos bastante delgados para minimizar consumos. La segunda configuración es bastante más digna, con ruedas de 175 y llantas de 16 pulgadas.

Sabemos también que su motor tendrá una potencia de 55 kW (75 CV), con una capacidad de 30,7 kWh. Su velocidad máxima estará limitada a 130 km/h. Respecto a la autonomía, se espera que coquetee con los 300km según el ciclo CLTC chino. Quedará por ver cómo se traducen estos datos tras pasar por la homologación WLTP.

¿Cuál será el precio del BYD Seagull?

La versión más asequible de este BYD Seagull tendrá un precio de unos 8.200 euros al cambio. En el caso de acabar aterrizando en nuestro país, la factura final crecería notablemente, pero todo apunta a que quedaría notablemente por debajo de los más de 20.000 euros que pide Dacia por su Spring.

Si queremos la versión más potente, que homologa 400 kilómetros de autonomía en el ciclo chino, el precio al cambio sube hasta los 11.000 euros.

¿Cuándo llegará el BYD Seagull?

No hay fecha oficial cerrada para el lanzamiento del BYD Seagull. No obstante, se espera que el vehículo vea la luz este mismo año y que, más adelante, encontremos versiones con celdas de sodio. Esto ayudaría a reducir aún más la factura final, al ser un material más asequible que el litio.