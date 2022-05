Android Auto para móviles ha empezado a desaparecer: estos son los planes de Google para la app

Google ha empezado a retirar el soporte de Android Auto para smartphones. Se trata de un movimiento con el que pretende ir despidiéndose de esta alternativa en favor de una nueva propuesta que, si bien no tiene menos funciones, sí introduce algunos cambios.

En el verano de 2021, el gigante de Mountain View anunció un nuevo modo de conducción integrado en su aplicación Google Maps, una opción que con el paso del tiempo tendría como objetivo convertirse en la experiencia de conducción predeterminada desde el móvil para los usuarios de Android.

La transición hacia un el nuevo modo de conducción

El proceso de transición comenzó con Android 12, que llegó sin la posibilidad de usar Android Auto desde el móvil y propuso el nuevo modo de conducción que funcionaba a través de Google Maps. No obstante, los usuarios de versiones anteriores todavía podían descargar y utilizar la aplicación Android Auto desde la Play Store.

Ahora parece que Android Auto para móviles también está perdiendo el soporte en Android 10 y 11. Como recoge autoevolution, algunos usuarios de estos sistemas han comenzado a recibir el mensaje: “Android Auto para pantallas de teléfonos móviles dejará de funcionar pronto”.

El mensaje, según explican en el citado medio, aparece al iniciar la aplicación en el teléfono. Si bien no se revela la fecha en la que Android Auto dejará de funcionar, todo parece indicar que el proceso de transición de Google sigue avanzando, por lo que la app tendría los días contados.

Cabe señalar que Android Auto no desaparece del todo. Solo lo hace su interfaz para dispositivos móviles. Es decir, quienes tengan un vehículo compatible con Android Auto podrán seguir utilizándolo en la pantalla del coche mediante una conexión por cable o inalámbrica.

Sin embargo, no todos están felices con este cambio. Una de las ventajas del soporte de Android Auto para móviles es que permite acceder a una interfaz de conducción intuitiva (con navegación y accesos directos) que es muy útil para quienes no tienen coches con sistemas de infoentretenimiento.

Quienes quieran una "experiencia de conducción" en la pantalla de su teléfono o tablet Android deberán recurrir al nuevo modo de conducción de Google Maps. No perderán la navegación, el acceso a Spotify o la lectura de mensajes, no obstante, no será tan sencillo acceder a él.

En Android Auto bastaba con abrir la aplicación para acceder a esta experiencia, en el modo de conducción de Google Maps será necesario iniciar la navegación hacia un destino determinado para que se muestre esa interfaz, algo que podría resultar tedioso si se conduce hacia lugares conocidos en los que no se necesitan instrucciones de navegación.

Recordemos, además, que Google también está trabajando en Android Automotive, que se presenta como la evolución de Android Auto. Se trata de un sistema que en lugar de que ejecutarse desde el dispositivo móvil lo hace directamente en el coche.

