El ZTE Axon 30 Ultra llega a España: éstos son el precio y la disponibilidad de esta gran apuesta de ZTE en fotografía y diseño

ZTE no se quiere quedar atrás en móviles de gama alta, en zoom óptico y en denominaciones con palabras como "ultra". Para muestra, este smartphone que, tras ser presentado oficialmente en abril ahora sale de su mercado patrio: el ZTE Axon 30 Ultra llega oficialmente a España.

A nivel estético ya vemos que es otro de esos móviles con módulo grande y llamativo como el del Samsung Galaxy S21 Ultra o el Xiaomi Mi 11 Ultra (tocayos de apellido), y desde luego es un aspecto que han querido destacar con hasta tres sensores de 64 megapíxeles, dos estabilizadores ópticos y un teleobjetivo con zoom óptico de hasta 5x. Una apuesta para intentar batir a éstos y al resto a niel de fotografía, sin dejar de lado integrar lo último en RAM y procesadores.

Ficha técnica del ZTE Axon 30 Ultra 5G

ZTE Axon 30 Ultra 5G Dimensiones y peso 161,53 × 72,96 x 8 mm

188g Pantalla OLED 6,67 pulgadas

FullHD+, HDR10+

144 Hz, curvada Procesador Snapdragon 888 RAM 8/12/16 GB LPDDR5 Almacenamiento 128/256/1 TB GB UFS 3.1 Cámaras traseras 64 MP f/1.6 OIS

64 MP gran angular

64 MP retrato f/1.9

Tele 8 MP 5x ópticos con OIS Cámara frontal 16 MP Batería 4.600 mAh

Carga rápida 66 W Sistema operativo Android 11 + MyOS 11 Conectividad 5G

802.11a/b/g/n/ac/ax (WIFI 6E)

Bluetooth 5.2

GPS/A-GPS/Beidou/Galileo/GLONASS

NFC Otros Lector de huellas bajo la pantalla, DTS: X Ultra, Hi-Fi, estéreo Precio 749 euros

Sobriedad, curvas y un módulo muy protagonista

Con agujero en pantalla, y dejando de lado la tecnología para esconder la cámara del ZTE Axon 30 5G, el frontal del ZTE Axon 30 Ultra es algo más convencional (sin que esto sea algo negativo ni mucho menos). La pantalla es un OLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 × 1.080 píxeles) que se curva bastante a los lados, dejando a priori esa sensación de todo pantalla que solemos ver en los móviles de gama alta y muchos de gama media.

Destaca que esta pantalla puede configurarse hasta a 144 hercios de tasa de refresco, algo que salvo excepciones como los Xiaomi Mi 10T hemos visto en móviles de gaming. Eso sí, aunque tenga una tasa de refresco táctil de 300 Hz, soporte a HDR10+ y color 10 bit no se sube al carro del QHD+ en resolución (y ahí le ganan otros la partida=.

La trasera es de cristal y estrena acabado, que según el fabricante es resistente a huellas dactilares y no resbala. Esto habrá que verlo en la práctica, aunque lo que de momento podemos deducir es que no es de los móviles más pesados de su clase al quedar en 188 gramos (que no es poco, pero en la era de los 200 gramos no está nada mal).

A tope de potencia, de megapíxeles y de zoom óptico

El ZTE Axon 30 Ultra cuenta con el Snapdragon 888 de Qualcomm, el procesador más avanzado de la casa hasta la fecha. Puede ir acompañado de hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento LPDRR5 y UFS 3.1 (respectivamente), viendo las siguientes configuraciones:

8 GB RAM + 128 GB ROM

12 GB RAM + 256 GB ROM

16 GB RAM + 1 TB GB ROM

En cuanto a la batería, vemos una pila de 4.600 mAh con carga rápida de 66 vatios. Aunque la marca no habla de tiempos de carga, por los valores obtenidos en móviles con 65 vatios en nuestros análisis es posible que esté en torno a la hora o incluso menos.

Hablando de ese módulo de cámaras nada discreto, como decíamos al inicio parece que ZTE ha querido que este móvil cumpla más allá de los mínimos que vemos en la gama alta actual, dejando a un lado concesiones como no añadir estabilización óptica. En esta ocasión la vemos en la cámara principal y en el tele, viendo en total las siguientes cámaras:

Sensor principal de 64 megapíxeles Sony IMX686 con lente con apertura f/1.6 y estabilización óptica de imagen.

Gran angular con sensor de 64 megapíxeles con lente de 120 grados de campo de visión y focal de 13 milímetros.

Cámara secundaria para retratos con sensor de 64 megapíxeles y equivalente de 35 milímetros, con lente con apertura f/2.9.

Teleobjetivo con sensor de 8 megapíxeles, estabilización óptica de imagen y zoom óptico de 5x. Zoom híbrido 10x y digital de hasta 120x.

Cámara frontal con sensor de 16 megapíxeles

Destaca además que puede grabar con resolución de hasta 8K, lo máximo que estamos viendo en los topes de gama. También es destacable que la principal tiene una lente con apertura de f/1.6, con lo que debería poder captar bastante dosis de iluminación.

Versiones y precios del ZTE Axon 30 Ultra

El ZTE Axon 30 Ultra se podrá reservar a partir del 27 de mayo en la página web de la marca. Las versiones que llegan a España por ahora son las siguientes:

‌ZTE Axon 30 Ultra 8/256 GB : 749.

: 749. ‌ZTE Axon 30 Ultra 12/256 GB: 849 euros.

ZTE realizará una promoción con regalo de los auriculares ZTE TWS para las reservas anticipadas. La venta comienza a partir del 4 de junio.