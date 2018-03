Xiaomi Mi MIX 2s y Xiaomi Mi 7: todo lo que sabemos (o creemos saber) antes de su presentación

Marzo se ha convertido en una sobremesa bastante atractiva en lo referente a lo más esperado del año en cuanto a la alta gama de los smartphones. Algunos fabricantes ya nos han mostrado sus primeras propuestas, pero otros han esperado algo más como ocurre en el caso de los de Xiaomi, aunque a estas alturas podemos hablar de cómo serían teniendo en cuenta filtraciones y todo lo que creemos saber de los Xiaomi Mi MIX 2s y Mi 7.

Los que serían los sucesores directos del Xiaomi Mi MIX 2 y el Xiaomi Mi 6 aún siguen siendo un misterio, aunque para el primero al menos ya tenemos fecha de presentación. Dobles cámaras, inteligencia artificial, cambios de diseño y más posibles datos se han ido viendo por goteo y aprovechamos que va quedando menos para conocerlos (al menos a uno) para recopilarlo todo.

Xiaomi Mi MIX 2s

Al Mi MIX 2s lo conoceremos en breve, concretamente el 27 de marzo como ya supimos justo antes de la feria de Barcelona, siendo de momento el único de los dos que tiene fecha de presentación confirmada (y no el Mi 7). ¿Por qué Mi MIX 2s y no Mi MIX 3? Puede que hayan considerado que las novedades y mejoras no llenen tanto el plato como para servirnos una nueva versión y sí una especie de remake, pero la verdad es que repasando rumores encontramos algunas bastante interesantes.

Habemus "notch" y reubicación de la cámara frontal

Después de que el Essential Phone rascase frontal rodeando la cámara subjetiva y de que Apple hiciese lo propio con todo el FaceID, la muesca, el flequillo, el notch o como se quiera llamar parece ser una tendencia. Los Mi MIX habían evitado esto llevando la cámara a una ubicación tan peculiar como incómoda en la práctica y al parecer esto será uno de los principales cambios en el diseño (esperamos que también en la experiencia).

Como nos recordaban en Xataka Móvil, según se filtró Xiaomi también se subirá con el Mi MIX 2s al tren de la muesca en el frontal, como hemos visto ya en numerosos móviles durante el MWC 2018, si bien se ubicará en la esquina izquierda y no al centro.

Una muesca que quedará rodeada por una pantalla de 5.99 pulgadas, jugando de nuevo a encajar un panel que no es precisamente pequeño en el menor espacio posible y que también seguiría la tendencia del aspecto 18:9.

Además, esta nueva disposición y diseño de la pantalla quizás impliquen que la interacción cambie, y esto podría recordarnos también a otros rivales. Al parecer MIUI se adaptaría a los nuevos marcos incorporando unos gestos que nos resultan muy familiares al parecerse a los que iOS añadió para el manejo del iPhone X.

Que no falte potencia ni espacio

Esa construcción encerraría lo último en procesadores de Qualcomm, poniéndose a la altura del Samsung Galaxy S9+, los Sony Xperia XZ2 y XZ2 Compact y todos aquellos móviles Android de alta gama que queden por salir este año. Así, este Snapdragon 845 iría acompañado de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento o bien 8 GB y 256 GB, hablándose de ambas posibilidades.

El último Mi MIX (el Mi MIX 2) partía de los 6 GB de RAM, así que era de esperar que el mínimo fuese éste siendo además una carrera que está más en segundo plano (o es menos competitiva) que la de la doble cámara o las resoluciones de pantalla. Aún hay buques insignia que se quedan en 4 GB, aunque tampoco sería el primero que apostase por jugar con dos versiones según esto (de 6 y 8 GB), ya que lo hemos visto con el mismo Mi MIX 2 o con el OnePlus 5T.

Tampoco sería el primero que apostase por jugar con dos versiones, una con 6 y otra con 8 GB

¿Y cómo iría de miliamperios/hora? La capacidad de la batería es algo casi directamente proporcional a la anorexia de los smartphones o a esa compactación máxima que vemos sobre todo en estos terminales de alta gama. Parece que en el caso del Mi MIX 2s veríamos una batería de 3.400 mAh con carga rápida Quick Charge 4.0 y carga inalámbrica, especulándose con una autonomía para un día como mínimo.

Todos estos interiores estarían vestidos a nivel de software por Android 8.0 Oreo, que a su vez luciría MIUI 9.0, la última versión de la capa de la casa. Así, asumiendo que incorporará USB tipo C, queda saber si será uno de los terminales que presuman de un lector de huellas oculto tras la pantalla como el Vivo X20 Plus UD.

Más cámaras y más "neuronas"

¿Ríe mejor el último? Esto aún lo hemos de ver en lo concerniente a la doble cámara. El año pasado la vimos en las espaldas de los buques insignia de Samsung, Apple, LG y otros echándola a faltar en Sony y también en esta particular línea de Xaiomi (ya que los Mi ya la tenían).

Parece que por fin los MIX también verán con dos ojos en su parte trasera y suenan sensores Sony IMX363 de 12 megapíxeles en sus corazones. Sensores que por cierto aún no han sido anunciados y que puede que se aproveche el momento para una presentación conjunta en la que sepamos las bondades de estos nuevos componentes.

En cuanto al tipo de apuesta con la doble lente, apunta a ser también la combinación con un teleobjetivo que permita tener zoom óptico de dos aumentos. También se habla del "modo Estéreo", o lo que es lo mismo, el demandado modo retrato, bokeh o desenfoque, y de que el fabricante se subiría además al tren de tirar de inteligencia artificial para salpimentar la experiencia con las cámaras.

¿Qué haría la IA? Algo similar a lo que estamos viendo en Huawei, LG o Samsung, el reconocimiento de escenas para intentar mejorar automáticamente el resultado según las condiciones que haya en la escena. Ajustes que al parecer se aplicarían según se detectasen flores, comida, cielos, otoño, luz de velas, gatos, perros, edificios o nubes.

Xiaomi Mi 7

El stand de Xiaomi en el MWC no tenía ningún protagonista móvil en lo referente a buques insignia. Se lucía el Mi Notebook Pro y otros muchos productos de la marca (será por líneas), pero la feria no fue el escenario de presentación de las que serán las joyas de la corona de la marca en terreno smartphone. El Mi 7 también se hace esperar, aunque como siempre hay una buena cascada de rumores como redoble antes, si bien en este caso aún no se habla de posible fecha de presentación.

Adiós, IPS

Algo más pequeña, pero rondando las 6 pulgadas, sería la pantalla del Xiaomi Mi 7. Según se ha rumoreado veríamos un panel de unas 5,6 pulgadas con resolución FullHD+ y también ratio 18:9, aunque puede que reduciendo un poco más los marcos.

Además, hablando de la tecnología de la pantalla lo que vimos es que Xiaomi optaría por un OLED para el Mi 7, cosa que de hecho también ha llegado a sonar para el Mi MIX 2s. Así, de 5,15 pulgadas IPS LCD del Xiaomi Mi 6 se saltaría a un panel mayor y OLED, en la que veríamos de nuevo el Always on Display.

Un buen motor

Este terminal tampoco se quedaría cojo en cuanto a procesador e igualaría a su primo MIX con el Snapdragon 845, también siendo de elección los 6 u 8 GB de RAM. No sabemos si habrá posibilidad de ampliar memoria con una tarjeta microSD, pero quizás no sea una de las primeras necesidades partiendo de 128 GB de almacenamiento interno.

En este caso quizás el exprimir grosor no sea una máxima tan importante como en la línea Mi MIX, habitualmente más centrada en llevar al máximo las líneas de diseño de moda y la compactación. Así, el Mi 7 integraría una batería de 4.480 mAh, con lo que podría sacar pecho cómodamente frente a sus rivales que quedan en muchas ocasiones rondando los 3.000 o 3.500 mAh. Por supuesto, con carga rápida y hablándose también de carga inalámbrica y compatibilidad con bandas estadounidenses.

Doble cámara trasera e inteligencia artificial

En Xataka Móvil ponían al Mi 7 como el candidato para que el fabricante se estrenase en el terreno de la AI en los móviles, aunque como hemos comentado también se rumorea que la línea Mi MIX se vería beneficiada por esta característica. No tenemos pistas sobre cómo lo veríamos aplicado, pero sería probablemente algo similar a lo que hemos explicado antes en términos de cámaras.

A este respecto lo que se rumorea es que también veremos doble cámara en su parte trasera, como ya tenía su predecesor. Serían dos sensores traseros con 12 megapíxeles y 20 megapíxeles y el mismo modo estéreo que comentábamos antes y que ya vimos con el Xiaomi Mi A1.

A Mi me daban dos

El árbol de líneas del catálogo de Xiaomi es algo misterioso y, aunque parece que haya tratado de reducirlas para centrarse en sólo dos en lo que respeta a la alta gama, quizás veamos ahora un cambio aquí. Lo que se ha rumoreado es que habrá un Mi 7 y un Mi 7 Plus, con una pantalla más grande.

Parece que ésta sería la característica diferencial y que por el resto de aspectos se trataría de dos mellizos casi gemelos, con la misma configuración para la electrónica, cámaras y resto de características. Eso sí, con la posibilidad de que los usuarios puedan elegir distinto molde según sus gustos.

Y ojo que lo jugoso son los precios que se especulan, dado que se habla de que estos dos teléfonos quedarían por debajo de 400 euros (350 y 390 respectivamente), lo cual es básicamente la mitad que otros rivales del momento.

Xiaomi Mi MIX 2s y Mi 7, especificaciones según las filtraciones

Xiaomi Mi 7 Xiaomi Mi 7 Plus Xiaomi Mi MIX 2s Pantalla 5,65 pulgadas FullHD+ OLED 6 pulgadas FullHD+ OLED 5,99 pulgadas FullHD+ OLED Procesador Snapdragon 845 Snapdragon 845 Snapdragon 845 RAM 6/8 GB 6/8 GB 6/8 GB Memoria de almacenamiento 128 GB 128 GB 64/256 GB Cámara trasera 12 y 20 megapíxeles Sony 12 y 20 megapíxeles Sony 12 y 12 megapíxeles Sony Batería 4.480 mAh con Quick Charge 4.0 4.480 mAh con Quick Charge 4.0 3.400 mAh con Quick Charge 4.0 Conectividad LTE categoría 18, Bluetooth 5.0 LTE categoría 18, Bluetooth 5.0 LTE categoría 18, Bluetooth 5.0 Precio 350 euros 390 euros -

