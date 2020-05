Xiaomi admite que sus navegadores recolectan información incluso en modo Incógnito, ahora podrás desactivar ese comportamiento

Hace unos días Forbes publicaba un informe según el cual se había detectado que los navegadores nativos de los móviles de Xiaomi recolectaban información constantemente, incluso cuando los utilizábamos con el "modo incognito" que teóricamente no debería guardar cookies, contraseñas o historial.

Xiaomi ha admitido que efectivamente sus navegadores recolectan información, pero se defiende destacando que es una "solución común" que permite mejorar la experiencia de usuario en diversos productos. Aún así ya han tomado medidas, y ahora incluyen una opción en estos navegadores para que los usuarios puedan desactivar la recolección de datos.

Gabi Cirlig, un investigador en el campo de la ciberseguridad, calificaba a los móviles de Xiaomi como "puertas traseras con funciones de teléfono" medio en serio medio en broma. Lo hacía al hablar con Forbes para explicarles cómo los navegadores nativos en los móviles de Xiaomi recolectaban diversos datos mientras el usuario los usaba.

"we ensure the whole process is anonymous and encrypted"



No, you don't.



Each request I make is attached to a UNIQUE identifier which doesn't change. There is absolutely no attempt at making this anonymous.