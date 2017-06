Un millón de Google Pixel después, ¿era esto tan solo una prueba de fuego?

En Google han hablado poco o nada de sus Google Pixel, y desde luego no han dado cifras oficiales de ventas de estos smartphones. Sin embargo la tienda Google Play sí que ha permitido deducir que esas ventas podrían haber llegado, ocho meses después, al millón de unidades.

La cifra es casi ridícula si la comparamos con las ventas de sus competidores en su gama alta. Google no hace publicidad del dispositivo, pero es que además ha sido duramente criticada por no cubrir la demanda de un smartphone que al final se ha convertido en una especie de producto en extinción. La empresa prepara la renovación de este modelo, y muchos nos preguntamos si ese primer Google Pixel no era más que un prototipo de lo que está por venir.

Unas ventas ridículas para un móvil de Google

La estimación de ventas se la debemos a Google Play, que ha actuado como nuestro particular chivato. Eso se debe a que la aplicación Pixel Launcher está limitada a instalarse solo en estos dispositivos, y el contador de la tienda ha indicado que el número de descargas es ya de entre 1 millón y 5 millones de unidades.

Es probable que en realidad la cifra de Pixel que están en circulación sea algo menor al millón de unidades, pero aún así este es un indicador bastante aceptable para saber cómo se han comportado las ventas de este smartphone.

Esas ventas han estado condicionadas desde luego por el número de países en los que los Pixel y los Pixel XL se han ofrecido a los usuarios. A día de hoy Google vende los dos modelos en Australia, Canadá, Alemania, Puerto Rico, el Reino Unido y los Estados Unidos, pero es que las quejas sobre la falta de stocks son ya casi legendarias: si quieres comprar un Pixel lo normal (además de tener acceso a esos mercados) es que tengas que ser muy paciente. Pero mucho.

Puede que para Google los Pixel no hayan sido más que un experimento

Lo cierto es que la actitud de Google en referencia a los Pixel ha sido sorprendentemente indiferente. La publicidad y el marketing que se han dedicado al teléfono han sido mínimos, y los canales de venta se han visto reducidos de forma notable. En Estados Unidos por ejemplo se lanzó en la Google Store y en algunas tiendas de Verizon y Best Buy, pero como indicábamos, la fuerte demanda siempre ha puesto a prueba ese stock de unidades.

Eso no les ha salvado de problemas técnicos a pesar de que nuestro análisis certificó que su cámara se situaba como una de las mejores de todo el mercado de la movilidad. La apuesta de Google se asemejaba mucho a la de Apple en cuanto a esa fuerte relación entre el software y el hardware.

Sin embargo esa actitud distante de Google a la hora de ofrecer soluciones y sobre todo más unidades del Pixel hace pensar en si estos smartphones no eran parte de una especie de experimento, algo así como una "fase beta" para las teóricas ambiciones de Google a la hora de competir de tú a tú con el iPhone de Apple.

Esperando al Pixel 2

Desde luego lo que está claro es que habrá un sucesor para este teléfono: lo confirmaron los responsables de Google, y ahora van apareciendo rumores que apuntan por ejemplo a que ese nuevo Pixel no tendrá toma de auriculares.

Nuestros compañeros de Xataka Móvil ya nos recordaron los 11 errores que Google debería corregir para los próximos Pixel 2, y si al menos la mitad de esas peticiones (cámara dual, estabilizador óptico, resistencia al agua, mayor batería y mejor aprovechamiento del frontal, entre ellas) se cumplen nos encontraremos ante un fantástico rival para los grandes protagonistas de la telefonía móvil en la gama alta. Los rumores sobre chips propios de Google en ese terminal van aumentando de hecho, y eso haría aún más relevante esa futura apuesta.

Entre esos errores está desde luego el problema de la distribución internacional. Puede que esa sea la verdadera señal de que el teléfono es ya una apuesta en firme de Google, y si además logran ofrecer su smartphone de forma masiva a un precio competitivo, los iPhone, los Galaxy S8/S8+ y todos los grandes de este segmento lo tendrán muy difícil.

Está claro que Google tiene la capacidad para lograr los dispositivos Android más pulidos del mercado: ya lo demostraron con unos Pixel a los que han descuidado mucho desde aquel lanzamiento, y ahora queda por ver si esta apuesta por ese "iPhone del mercado Android" (en cuanto a integración de hardware y software, se entiende) se convierte en una realidad. Estaremos atentos.

