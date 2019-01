Los Samsung Galaxy S10 y S10+ aparecen filtrados en todo detalle: sobrevive el jack de 3.5mm y servirá como cartera para criptomonedas

El próximo 20 de febrero tenemos una cita con Samsung. Es la fecha donde conoceremos el nuevo Samsung Galaxy S10, pero todo indica que vendrá muy bien rodeado de varios dispositivos diferentes. Hasta cuatro modelos de Galaxy S10 distintos, cada uno con un tamaño de pantalla distinto.

Un par de días después que Evan Blass filtrase una imagen de los nuevos Samsung Galaxy S10, el medio All About Samsung ha dado un paso más allá y nos muestra diversas fotos reales de lo que serían los prototipos casi finales de los Samsung Galaxy S10. En concreto de lo que sería el Galaxy S10 y el Galaxy S10+, con pantallas de 6,1 y 6,4 pulgadas respectivamente.

La nueva familia de Samsung incluirá los últimos procesadores y aumentarán la batería, pero lo más curioso es cómo implementarán algunos detalles en el diseño. Según los prototipos filtrados, estos Galaxy S10 y S10+ mantendrían el jack de 3.5mm y en la parte trasera añadirán triple cámara.

Como se puede apreciar ligeramente por las imágenes, los Galaxy S10 incorporarían los clásicos botones de volumen, apagado y encendido y un botón dedicado para Bixby.

En la zona inferior se mantendría el jack de 3.5mm, un añadido que muchos fabricantes están optando por eliminar. Junto a él, encontraríamos el puerto USB tipo C y los altavoces inferiores.

Para la parte frontal, lo más llamativo de estos nuevos Samsung Galaxy S10 y S10+ será el agujero en la esquina superior derecha, que servirá para ocultar la cámara frontal. Una pantalla agujereada que en el caso del modelo Plus sería más grande, ya que previsiblemente incorporaría cámara doble frontal.

Adicionalmente, según podemos ver en la carcasa trasera tan limpia, los nuevos Galaxy S10 integrarán el lector de huellas bajo la pantalla.

A través de Ben Geskin, conocemos que Samsung prepara otro importante añadido en los Galaxy S10. Se trata de una Samsung Blockchain KeyStore, esto es, un lugar donde se podrían instalar aplicaciones relacionadas con el mundo de las criptomonedas.

New #GalaxyS10 live images leak with ‘Samsung Blockchain KeyStore’



(images via @GregiPfister89) pic.twitter.com/g0FipTooe6