Los Samsung Galaxy S10, S10E y S10+ se dejan ver antes de tiempo gracias a Evan Blass, atentos a la batería

Queda aún algo menos de un mes para que Samsung presente sus nuevos Galaxy S10, sus prometedores terminales de gama alta, pero es probable que a este paso no quede que mucho presentar para cuando llegue ese evento.

Desde luego no en el apartado de diseño, que poco a poco se va desgranando y del que ahora conocemos aún más detalles gracias a las imágenes filtradas por Evan Blass. También hay filtraciones que apuntan a que en Samsung le darán un empujón a la capacidad de las baterías, algo que sin duda agradecerán muchos usuarios.

En la imagen filtrada por Blass se pueden apreciar el aspecto de los Samsung Galaxy S10E -los más modestos- acompañados de los Galaxy S10 y los Galaxy S10. No incluye imágenes del Galaxy S10X del que hablábamos hace poco y que integrará conectividad 5G y 6 cámaras.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn

La nueva familia de dispositivos estará integrada según todas las filtraciones por tanto por cuatro dispositivos en total -todos con un Exunos 9820 o un Snapdragon 855 según región- aunque podrían aparecer variantes como la que se ha mencionado con cubierta cerámica. Aún así el elenco estaría formado por los siguientes modelos:

A esas filtraciones se suman las pistas que ha dado Samsung en un teaser que la firma aprovechó a raíz del tirón del #10yearchallenge, y en el que aparecía una imagen en la que se apuntaba al ámbito de las baterías.

Samsung teasing video suggests that the Galaxy S10 will have new features, including a larger battery or faster charging speed. pic.twitter.com/9fZFZAtncD