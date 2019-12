Un smartphone plegable con módulo de cámara pop-up y una segunda pantalla integrada: la ingeniosa patente recién otorgada a Xiaomi

Durante este 2019 Xiaomi se ha mostrado especialmente animado con el tema de las pantallas flexibles y los smartphones plegables. Tenemos, por ejemplo, el caso de aquel prototipo que apareció varias ocasiones a inicios de año, así como una patente que nos mostraba un dispositivo con triple pliegue, e incluso el Mi MIX Alpha, una atractiva propuesta de un smartphone casi cubierto por una pantalla.

Hoy gracias a los chicos de Let's Go Digital, nos enteramos que Xiaomi tiene una nueva patente que vuelve a mostrar una curiosa idea de un smartphone plegable. Dicha patente además de contar un diseño tipo concha con pliegue horizontal, que llegaría con un modulo de cámara desplegable, que además tendría una pantalla integrada.

La segunda patente de un smartphone plegable otorgada a Xiaomi en 2019

De acuerdo a la información, esta patente de diseño fue presentada en China a mediados de 2018 por Beijing Xiaomi Mobile Software, y el pasado 6 de diciembre fue aprobada y otorgada a Xiaomi. Lo curioso de esto es que es ya la segunda patente para Xiaomi acerca de un dispositivo plegable en 2019, ya que la primera patente le fue otorgada el pasado mes de noviembre.

Ambas patentes nos muestran el mismo formato de concha que se dobla verticalmente, muy al estilo del Motorola razr, la diferencia entre esta nueva patente y la anterior es que ahora no tenemos marcos, por lo que pantalla aprovecharía todo el frontal.

Adicional a esto, se añadió un cámara pop-up, la cual está integrada a un módulo por demás interesante, ya que según se describe en los documentos, contaría con tres orificios tanto al frente como el parte trasera.

De los tres orificios frontales, uno sería para el sensor fotográfico, otro para el flash LED y otro para un sensor del que actualmente se desconocen sus funciones. Mientras que en la parte trasera, dos orificios estarían destinados para una doble cámara y el tercero para el flash LED.

Pero este módulo no sólo serviría para la cámara, y es que según la patente también contaría con una segunda pantalla que serviría para mostrar algunas notificaciones cuando el teléfono esté plegado. No se explica si dicha pantalla sería táctil, aunque la apuesta es que no, que sólo serviría únicamente para mostrar iconos de algunas aplicaciones.

Sin duda se trata de una propuesta ingeniosa de la que no hay ninguna garantía de que vaya a ver la luz algún día, pero al menos nos sirve para conocer las ideas que Xiaomi se está plantando para el desarrollo de próximos dispositivos.