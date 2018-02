"Si saltas muy rápido, la caída puede ser también rápida", Michael Pan, CEO de Honor Europa sobre Xiaomi

Honor le está dando muchas alegrías a Huawei. Está funcionando tan bien en algunos mercados (en Finlandia su cuota es ya del 30% sobre el total) que incluso está siendo un "problema" porque compite directamente contra dispositivos Huawei (como el caso del Huawei P Smart y el Honor 7X). Benditos problemas, en todo caso.

Pero el mercado de los smartphones está muy apretado. Cada vez es más complicado ganar dinero con ellos (de ahí que ya hayamos superado la barrera de los 1.000 euros) y en gamas medias y bajas la competencia viene fuerte desde China.

Y en el caso de España, muchas miradas se centran en Xiaomi, que ha venido con una marca asociada al calidad-precio con terminales como el Xiaomi Mi A1, un superventas que le está poniendo las cosas difíciles a Honor, Motorola (Lenovo) o Samsung.

Por ello, primera pregunta para Michael Pan, CEO de Honor Europa: "¿temen a Xiaomi?"

Primero soltó una carcajada tímida, que sonó a "¡qué cosas dices!", pero enseguida se puso serio y contestó con rotundidad a si le tienen miedo en el mercado a Xiaomi o no:

No, no. Ellos tienen una estrategia muy diferente a la nuestra. Nosotros estamos muy enfocados en nuestros clientes, en ir paso a paso, y tratamos de crecer saludablemente y construir un ecosistema. Nosotros no queremos saltar muy rápido, porque, si haces eso, la caída también puede ser rápida. No es una actitud responsable de cara al cliente.