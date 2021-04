Realme X7 Pro Ultra: pantalla AMOLED a 90 Hz y hasta 12 GB de RAM para el nuevo gama alta económico de Realme

Hace unos cuantos meses, allá por septiembre de 2020, Realme lanzó los Realme X7 y X7 Pro, dos dispositivos de gama media premium / alta que apostaban por los chips Dimensity de MediaTek. Ahora la compañía acaba de anunciar un tercer miembro para la familia X7, el Realme X7 Pro Ultra, que llega con el Dimensity 1000+ y hasta 12 GB de memoria RAM bajo el brazo.

El terminal ha sido anunciado en China, donde ya se puede comprar por desde 2.399 yuanes, que al cambio son unos 310 euros aproximadamente. No obstante, el precio dependerá de la cantidad de memoria RAM y almacenamiento interno. Por ahora no se ha mencionado que el dispositivo vaya a salir de China y visto lo visto con la serie X7, cabe esperar que no lo haga, pero estaremos pendientes. Dicho lo cual, vamos a conocerlo mejor.

Ficha técnica del Realme X7 Pro Ultra

REALME X7 PRO ULTRA DIMENSIONES Y PESO 159,9 × 73,4 × 7,8 mm

170 gramos PANTALLA AMOLED de 6,55 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Curva

Tasa de refresco: 90Hz

Tasa de sampleo: 360 Hz PROCESADOR MediaTek Dimensity 1000+

GPU ARM G77 MC9 MEMORIA RAM 8/12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 125/256 GB UFS 2.1 CÁMARA TRASERA 64 MP f/1.8

Gran angular 8 MP f/2.3 119º

Macro 2 MP CÁMARA DELANTERA 32 MP f/2.5 SOFTWARE Android 11

Realme UI 2.0 BATERÍA 4.500mAh

Carga rápida 65W CONECTIVIDAD 5G SA/NSA

WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC

GPS OTROS Altavoces estéreo

Lector de huellas bajo pantalla PRECIO Desde 310 euros al cambio

Pantalla curva y a 90 Hz

Comenzamos repasando el apartado estético, donde vemos repetida esa tendencia de Realme ha colocar su eslogan "Dare to leap" bien grande. Así pues, el dispositivo tiene una trasera en negro o multicolor con dicho texto grabado en la zona izquierda, texto que se expande hasta llegar más o menos a la altura de módulo fotográfico, donde encontramos la triple cámara trasera y el flash LED. El lector de huellas, como era de esperar, se ha implementado debajo de la pantalla.

Y hablando de la pantalla, tenemos un panel AMOLED curvo de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles), 90 Hz de tasa de refresco y 360 Hz de tasa de sampleo, un aspecto al que los fabricantes cada vez dan más importancia. Dicha pantalla está agujereada en la esquina superior izquierda para esconder la cámara interna.

Algo que llama bastante la atención es que Realme ha conseguido meter todo esto en un terminal relativamente delgado y ligero, y es que el Realme 7 Pro Ultra tiene un grosor de solo 7,8 milímetros y un peso de solo 170 gramos.

MediaTek bajo el capó

Si sacamos el bisturí y echamos un vistazo al interior veremos un procesador MediaTek Dimensity 1000+, el mismo que ya montaba el Realme X7 Pro. Se trata de un procesador de gama alta fabricado en un proceso de siete nanómetros con ocho núcleos a 2,6 GHz de velocidad máxima y una GPU ARM G77 MC9. A su lado hay ocho o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.1, que no es la tecnología más rápida actualmente.

A todo ello le dará vida una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 65W, una tecnología suficiente para cargar el dispositivo al 100% en 35 minutos, y Android 11 con Realme UI 2.0. Esta capa de personalización ya la conocemos gracias al Realme 8 Pro y destaca por ofrecer una estética parecida a Android Puro, pero con algunos aderezos desarrollados por la propia compañía.

En lo referente a la batería, el Realme X7 Pro Ultra monta un sensor principal de 64 megapíxeles con apertura f/1.8 que, recordemos, tomará fotos de 16 megapíxeles en modo automático gracias a la tecnología Pixel Binning. Le acompañan un gran angular de ocho megapíxeles con 119 grados de campo de visión y un macro de dos megapíxeles capaz de enfocar a cuatro centímetros. Los selfies, por su parte, tendrán una resolución de 32 megapíxeles.

Versiones y precio del Realme X7 Pro Ultra

Como indicábamos anteriormente, el Realme X7 Pro Ultra se ha lanzado en China y, por ahora, no hay noticias sobre su llegada a otros mercados. Allí se puede comprar en color negro o multicolor y en dos versiones: 8/128 GB y 12/256 GB. Los precios son los siguientes:

Realme X7 Pro Ultra 8/128 GB : 2.399 yuanes, unos 310 euros al cambio.

: 2.399 yuanes, unos 310 euros al cambio. Realme x7 Pro Ultra 12/256 GB: 2.699 yuanes, unos 349 euros al cambio.

Más información | Realme