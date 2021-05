Realme X7 Max 5G: pantalla AMOLED de 120 Hz y MediaTek Dimensity 1200 para el nuevo gama alta económico de la firma

Realme sigue ampliando su catálogo de móviles y esta vez lo hace con un dispositivo de gama alta. Y es que la firma acaba de lanzar en India su nuevo Realme X7 Max 5G, un terminal que destaca por ser de los primeros en montar el MediaTek Dimensity 1200 fuera de China y por incorporar una pantalla Super AMOLED de 120 Hz.

En el momento en que se escriben estas líneas no sabemos si la compañía tiene intenciones de traerlo al mercado español, pero estaremos pendientes por si finalmente lo hace. En India, el Realme X7 Max 5G se podrá comprar desde primeros de junio por desde 305 euros al cambio. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo mejor.

Ficha técnica del Realme X7 Max 5G

REALME X7 MAX 5G DIMENSIONES Y PESO 158,5 x 73,3 x 8,4 mm

179 gramos PANTALLA Super AMOLED de 6,43 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Tasa de refresco: 120 Hz

Tasa de sampleo: 360 Hz PROCESADOR MediaTek Dimensity 1200

GPU ARM G77 MC9 MEMORIA RAM 8/12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128/256 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA Sensor principal: 64 MP f/1.8

Gran angular: 8 MP, 119º, f/2.3

Macro: 2 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.5 BATERÍA 4.500 mAH

Carga rápida 50W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con Realme UI 2.0 CONECTIVIDAD Dual nanoSIM

5G NSA/SA

5G Dual Mode

4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC

GPS Dual OTROS Lector de huellas bajo la pantalla

Sonido Dolby Atmos

Jack de auriculares PRECIO Desde 305 euros al cambio

Nada disimulado

Lo primero que llama la atención del Realme X7 Max 5G es su diseño, que tiene poco de disimulado. El dispositivo cuenta con una trasera disponible en negro, rosa y plateado con acabados brillantes en la franja lateral izquierda. En ella encontramos el módulo de la cámara y el nombre de la compañía en una especie de sello con acabado holográfico.

El dispositivo pesa 179 gramos y tiene un grosor de 8,4 milímetros, por lo que no es particularmente grueso o pesado. Cuenta con puerto USB tipo C y jack de 3,5 milímetros, algo que ya no se ve todos los días. El lector de huellas, por su parte, se ha llevado debajo de la pantalla, a pesar de que últimamente es más frecuente encontrarlo en un botón lateral.

En cuanto a la pantalla, Realme no se ha quedado en absoluto corta. Su nuevo gama alta monta un panel Super AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) y una tasa de refresco de 120 Hz, algo que suele estar reservado para los terminales de mayor precio. La tasa de sampleo o refresco táctil es de 360 Hz.

MediaTek Dimensity 1200 bajo el capó

Pasamos así a los componentes internos. El Realme X7 Max 5G monta un procesador MediaTek Dimensity 1200, siendo así uno de los primeros en montarlo fuera de China. Es un procesador de seis nanómetros con ocho núcleos a una velocidad máxima de 3 GHz y la GPU Mali G77 MC9 que llega acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1.

A todo ello le da vida una batería de 4.500 mAh con carga rápida SuperDart de 50W. Según Realme, en solo 16 minutos es capaz de cargar hasta el 50% de la batería. El sistema operativo es Android 11 con Realme UI 2.0. Otros añadidos son un motor de vibración háptica para juegos, el NFC o la compatibilidad con WiFi 6.

Finalmente, hablemos de la cámara. El Realme X7 Max 5G monta un sensor principal Sony IMX686 de 64 megapíxeles (que tomará fotos de 16 megapíxeles en automático gracias al Pixel Binning), un gran angular de ocho megapíxeles y un macro de dos megapíxeles. Graba en 4K a 60 FPS, tiene EIS y soporta grabación en cámara lenta a 960 FPS. La cámara delantera es de 16 megapíxeles.

Versiones y precio del Realme X7 Max 5G

El Realme X7 Max 5G ha sido anunciado en India, donde se podrá comprar a partir del próximo 4 de junio. Estará disponible en color rosa, negro y plateado en versiones de 8/128 GB y 12/256 GB. Los precios son los que siguen:

Realme X7 Max 5G 8/128 GB : 26.999 rupias, unos 305 euros al cambio.

: 26.999 rupias, unos 305 euros al cambio. Realme X7 Max 5G 12/256 GB: 29.999 rupias, unos 339 euros al cambio.

Más información | Realme India