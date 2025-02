Los Realme 14 Pro y Pro+ llegan a España: este es el precio oficial de los primeros móviles que cambian de color con el frío

A finales del año pasado Realme anunció la serie Realme 14 Pro, una familia compuesta por dos terminales: el Realme 14 Pro y su hermano mayor, el Realme 14 Pro+. Tras estrenarse en China, la compañía acaba de confirmar que los dos smartphones se lanzarán en España y, de paso, ha desvelado sus precios oficiales.

Estos dos dispositivos se enmarcan dentro de la gama media y destacan por el peculiar acabado de la trasera. ¿Por qué? Porque son los primeros teléfonos del mundo que cambian de color con el frío. Hechas las presentaciones, vamos a repasar el resto de la ficha técnica y a conocer los precios y disponibilidad oficiales.

Ficha técnica de los Realme 14 Pro y Realme 14 Pro+



realme 14 pro realme 14 pro+ dimensiones y peso 162,8 x 74,9 x 7,6 mm 179 gramos 165,3 x 77,3 x 8 mm 194 gramos pantalla OLED curva de 6,77 pulgadas Resolución FullHD+ (2.392 x 1.080 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo táctil: 240 Hz Brillo típico: 800 nits Brillo pico: 4.500 nits 100% DCI-P3 OLED curva de 6,77 pulgadas Resolución FullHD+ (2.800 x 1.272 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo táctil: 240 Hz Brillo típico: 600 nits Brillo pico: 1.500 nits 100% DCI-P3 procesador MediaTek Dimensity 7300 GPU Mali-G615 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 GPU Adreno 810 memoria ram 8/12 GB 14 GB Dynamic RAM 8/12 GB 14 GB Dynamic RAM almacenamiento interno 256/512 GB 256/512 GB cámara trasera Angular: 50 MP, 1/1,95", FOV 79º, f/1.8, OIS Monocromo: f/2.4, FOV 89º Angular: 50 MP, 1/1,56", FOV 84º, f/1.8, OIS Periscopio: 50 MP, 1/1,95", FOV 33º, f/2.65, OIS Gran angular: 8 MP, FOV 112º, f/2.2 cámara delantera 16 MP, f/2.4, FOV 85º 32 MP, f/2.0, FOV 90º batería 6.000 mAh Carga SuperVOOC 45W 6.000 mAh Carga SuperVOOC 80W sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0 Android 15 con Realme UI 6.0 conectividad Dual nanoSIM USB tipo C 5G NSA y SA WiFi 6 Bluetooth 5.4 GPS Dual nanoSIM USB tipo C 5G NSA y SA WiFi 6 Bluetooth 5.2 GPS otros Resistencia IP68/69 Funciones de IA Trasera sensible al frío Lector de huellas en pantalla 2x micrófonos 2x altavoces Resistencia IP68/69 Funciones de IA Trasera sensible al frío Lector de huellas en pantalla 2x micrófonos 2x altavoces precio 8/256 GB: 429,99 euros 12/512 GB: 479,99 euros 8/256 GB: 529,99 euros 12/512 GB: 579,99 euros

¡Uy, qué frío!

Una de las características más llamativas de los Realme 14 Pro es que su trasera cambia de color. La compañía ha implementado un diseño llamado "Unique Pearl" que hace que la trasera tenga una textura "similar a la de una concha marina" única (en principio, no hay dos móviles iguales) que cambia de color con el frío. Gracias unos pigmentos termocrómicos, el terminal cambia de blanco perla a azul cuando la temperatura baja de 16ºC. Al subir la temperatura, el color vuelve a ser blanco.

A la izquierda el Realme 14 Pro y a la derecha el modelo Pro+ | Imagen: Realme editada por Xataka

Este es uno de los grandes reclamos, pero tendremos que esperar a tenerlo en la mano para ver cómo funciona. Por lo demás, ambos modelos son bastante parecidos: tamaño similar, peso algo superior en el modelo Pro+ y un generoso módulo de cámaras en la zona superior que aloja dos o tres lentes, según nos fijemos en un modelo u otro.

En la pantalla la cosa no es muy distinta. Ambos montan paneles OLED curvos de 6,77 pulgadas y 120 Hz de tasa de refresco, pero curiosamente, es el modelo estándar el que tiene unos niveles de brillo más altos: 800 nits en el Pro vs. 600 nits en el Pro+. Lo mismo con el brillo pico local, cuya diferencia es abismal: 4.500 nits en el Pro vs. 1.500 nits en el Pro+. En resolución, sin embargo, sí gana el hermano mayor al arañar un buen puñado de píxeles en ambas direcciones.

Dos motores, dos marcas

Realme 14 Pro | Imagen: Realme

Hay diferencias significativas en el motor, ya que la compañía ha apostado por MediaTek para el modelo más "básico" y por Qualcomm para el modelo más completo. Así pues, el Realme 14 Pro monta un MediaTek Dimensity 7300, mientras que el Realme 14 Pro+ incorpora un Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm. Las diferencias en el rendimiento no deberían ser muy pronunciadas, pero es probable que el modelo de Qualcomm supere en benchmarks al de MediaTek.

No obstante, la experiencia debería ser realmente pareja sobre todo porque, por lo demás, son exactamente iguales. Ambos terminales incorporan hasta 12 GB de memoria RAM, hasta medio tera de almacenamiento interno y la capacidad de ampliar la RAM de manera virtual. La batería es la misma en ambos modelos, 6.000 mAh, pero la carga rápida es bastante más potente en el Pro+.

Tampoco hay diferencias importantes en conectividad, más allá de que el modelo Pro+ solo admite Bluetooth 5.2. Lo que sí conviene destacar es que ninguno de los dos móviles tiene NFC, por lo que no será posible pagar con el móvil. Lo que sí tienen ambos modelos es todo tipo de funciones de IA, tanto de edición como de productividad.

Claras diferencias en la cámara

Cámaras del Realme 14 Pro+ | Imagen: Realme

Pasamos a la parte de la cámara, que es donde está la miga y la gran diferencia entre ambos terminales. El Realme 14 Pro monta un set realmente básico consistente en un sensor Sony IMX882 de 50 megapíxeles y un sensor monocromo. Eso es todo. Ni gran angular ni telefoto, solo un sensor útil y otro de apoyo para mediciones de luz.

El hermano mayor, por su parte, tiene ese mismo sensor bajo una lente periscópica con zoom óptico de tres aumentos y hasta 120 aumentos digitales. La cosa es que llega acompañado de un sensor principal Sony IMX896 de 50 megapíxeles y un gran angular de ocho megapíxeles. Es, a todas luces, una cámara mucho más potente.

El Realme 14 Pro+ monta un lote de cámaras mucho más completo

Lo mismo ocurre con los sefies. El Realme 14 Pro cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, mientras que el Realme 14 Pro+ dobla la resolución y tiene una lente más luminosa.

Versiones y precio de los Realme 14 Pro y 14 Pro+

Colores de la Realme 14 Series | Imagen: Realme

Los Realme 14 Pro y Realme 14 Pro+ se lanzarán el próximo 3 de marzo, coincidiendo con el MWC. El primero se podrá conseguir por 429,99 euros o 479,99 euros, según la versión de RAM y almacenamiento, mientras que el modelo Pro+ se quedará en 529,99 euros para la versión más básica y 579,99 euros para la más potente.

Imágenes | Realme

