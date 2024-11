La batalla más difícil de los móviles premium chinos en Europa es la de convencer a tu cerebro, no a tu bolsillo

La batalla por el mercado europeo de smartphones entra en una nueva fase. Los fabricantes chinos, liderados por Xiaomi, Oppo, Realme o Vivo, están pasando al siguiente nivel: buscan competir de tú a tú contra Apple y Samsung en el segmento premium. E incluso están ganando alguna batalla, como cuenta Financial Times.

Honor ya vende más plegables que Samsung en Europa occidental. Realme ha cuadruplicado sus ventas en tres años. Xiaomi lleva tiempo enfocada en la zona noble del lineal. No es una invasión de productos baratos, sino un asalto a la gama alta.

Es una película que ya hemos visto, aunque en China no guste el final. Huawei casi lo consiguió, alcanzó un 10% del mercado premium europeo antes de que la guerra comercial entre China y EEUU se la llevaran por delante. Esta vez el guión es distinto. El nuevo ejército chino no depende así de tecnología americana y viene con una estrategia algo más sofisticada: innovación real, no una simple imitación.

El tiempo dirá si sale cara, cruz o canto, pero al menos la propuesta ya no es la de ser un copycat mal camuflado.

Los números son lapidarios. Los fabricantes chinos están gastando en marketing en Europa (740 millones de habitantes) diez veces más que en India (1.430 millones de habitantes). Patrocinan grandes eventos como la Champions League – ahí está Oppo. Pero la gama alta sigue siendo casi oligopolizada entre Samsung y Apple. Ninguno de los chinos ha superado el 4% de cuota de forma estable.

¿Por qué entonces esta obsesión por Europa? La respuesta habla de las ambiciones globales de la industria tecnológica china: Europa no es solo un mercado, es un certificado de legitimidad global. Un Honor Magic V3 al precio de un iPhone bien cargado envía un mensaje al resto del mundo: ya no somos imitadores baratos.

La ironía es que esta batalla puede derivar en grandes transformaciones para esas mismas empresas chinas. Para competir en Europa hace falta más innovación real, los precios agresivos quedan a un lado. Hace falta construir marca y confianza, no solo distribución. Y sobre todo, hace falta paciencia, una virtud inusual en la industria tecnológica en general y en el frenético ritmo chino en particular.

El timing no es casual. Con los dispositivos plegables abriendo nuevas oportunidades de diferenciación, y un mercado europeo que se muestra receptivo a estas propuestas (al menos más que Asia y el Pacífico excluyendo a China), 2025 puede ser el año en el que los fabricantes chinos rompan su techo de cristal europeo.

La pregunta ya no es si los smartphones chinos pueden competir tecnológicamente contra Apple (exclusividades de sistema al margen) o contra Samsung. Claramente pueden.

La pregunta es si pueden convencer al consumidor europeo para que pague precios premium por marcas chinas. Es una batalla de percepción, no de especificaciones. Y esas batallas son las más difíciles de ganar. Claro que no hace tantos años nos parecía una utopía llegar al escenario actual. Y aquí andamos.

Imagen destacada | Honor

